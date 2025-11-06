Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati di oggi 6 novembre

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco - man mano che vengono estratti - i numeri fortunati di oggi, giovedì 6 novembre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari (contenuto in aggiornamento)
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 6 novembre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 6 novembre 2025:
- Bari: 39 - 17 - 66 - 47 - 44
- Cagliari: 84 - 66 - 87 - 43 - 77
- Firenze: 15 - 18 - 61 - 43 - 38
- Genova: 65 - 43 - 51 - 11 - 59
- Milano: 32 - 75 - 51 - 77 - 1
- Napoli: 18 - 86 - 73 - 39 - 80
- Palermo: 67 - 10 - 31 - 55 - 81
- Roma: 73 - 12 - 23 - 45 - 79
- Torino: 16 - 78 - 1 - 51 - 37
- Venezia: 25 - 62 - 89 - 50 - 51
- Nazionale: 10 - 33 - 86 - 42 - 28
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 6 novembre (in aggiornamento)
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 6 novembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata (in aggiornamento).
- La combinazione vincente è:
- Il numero Jolly è:
- Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto del 6-11-2025 è di 73.900.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 7-11-2025 è di euro.
Le quote (in aggiornamento)
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 7 novembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari (in aggiornamento).
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 125 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 112 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 102 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 101 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 99 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 98 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 95 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 92 estrazioni)
- Venezia 16 (manca da 89 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 81 estrazioni) - 46 (da 75) - 44 (da 46)
- Cagliari 8 (manca da 102 estrazioni) - 19 (da 63) - 72 (da 59)
- Firenze 42 (manca da 112 estrazioni) - 76 (da 99) - 89 (da 74)
- Genova 73 (manca da 68 estrazioni) - 10 (da 62) - 39 (da 55)
- Milano 56 (manca da 81 estrazioni) - 51 (da 78) - 46 (da 64)
- Napoli 33 (manca da 76 estrazioni) - 59 e 58 (da 65) - 36 (da 62)
- Palermo 89 (manca da 64 estrazioni) - 37 (da 55) - 16 (da 46)
- Roma 63 (manca da 98 estrazioni) - 16 (da 85) - 86 (da 70)
- Torino 4 (manca da 92 estrazioni) - 46 (da 84) - 88 (da 64)
- Venezia 16 (manca da 89 estrazioni) - 49 (da 76) - 71 (da 70)
- Nazionale 82 (manca da 125 estrazioni) - 59 (da 101) - 35 (da 95)
I numeri ritardatari del Superenalotto (in aggiornamento)
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 24 (da 66) - 57 (da 44) - 72 e 64 (da 40) - 22 (da 39) - 83 (da 36)
