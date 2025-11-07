Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 7 novembre: i numeri vincenti

Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 novembre: tutti i numeri vincenti

Lifestyle
Introduzione

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 7 novembre

Quello che devi sapere

Il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 6 novembre

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 7 novembre 2025:

  • Bari:                   87 - 44 - 86 - 59 - 51
  • Cagliari:             85 - 41 - 53 - 76 - 18
  • Firenze:             24 - 90 - 51 - 89 - 57
  • Genova:            04 - 39 - 77 - 13 - 23
  • Milano:             86 - 81 - 49 - 20 - 85
  • Napoli:              23 - 75 - 07 - 40 - 79
  • Palermo:          26 - 37 - 32 - 08 - 64
  • Roma:               87 - 05 - 37 - 03 - 85
  • Torino:               66 - 16 - 28 - 09 - 37
  • Venezia:            30 - 73 - 32 - 49 - 26
  • Nazionale:        76 - 68 - 25 - 01 - 62

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 7 novembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 novembre sono:

 

04 - 05 - 16 - 23 - 24 - 26 - 30 - 37 - 39 - 41 - 44 - 53 - 66 - 73 - 75 - 81 - 85 - 86 - 87 - 90

 

Numero oro: 87

 

Doppio oro: 87 - 44

 

Extra: 03 - 07 - 08 - 09 - 13 - 20 - 28 - 32 - 40 - 49 - 51 - 59 - 76 - 77 - 89

Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Jackpot e numeri del 7 novembre (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti il 7 novembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 05 - 24 - 32 - 67 - 82 - 88

 

Il numero Jolly è: 43

 

Il numero Superstar è: 89

 

Jackpot del Superenalotto del 7-11-2025: 74.700.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto dell'8-11-2025: XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto dell'8 novembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 126 estrazioni)
  • Firenze             42 (manca da 113 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 103 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 102 estrazioni)
  • Firenze             76 (manca da 100 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 99 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 96 estrazioni)
  • Torino               4 (manca da 93 estrazioni)
  • Venezia             16 (manca da 90 estrazioni)
  • Roma                 16 (manca da 86 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 82 estrazioni) - 46 (da 76) - 56 (da 41)
  • Cagliari           8 (manca da 103 estrazioni) - 19 (da 64) - 72 (da 60)
  • Firenze           42 (manca da 113 estrazioni) - 76 (da 100) - 22 (da 61)
  • Genova           73 (manca da 69 estrazioni) - 10 (da 63) - 52 (da 55)
  • Milano            56 (manca da 82 estrazioni) - 46 (da 65) - 23 (da 63)
  • Napoli            33 (manca da 77 estrazioni) - 59 e 58 (da 66) - 36 (da 63)
  • Palermo         89 (manca da 65 estrazioni) - 16 (da 47) - 5 (da 45)
  • Roma              63 (manca da 99 estrazioni) - 16 (da 86) - 86 (da 71)
  • Torino              4 (manca da 93 estrazioni) - 46 (da 85) - 88 (da 65)
  • Venezia           16 (manca da 90 estrazioni) - 71 (da 71) - 44 (da 65)
  • Nazionale       82 (manca da 126 estrazioni) - 59 (da 102) - 35 (da 96)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 57 (da 45) - 72 e 64 (da 41) - 22 (da 40) - 83 (da 37)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

