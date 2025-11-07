Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 7 novembre: i numeri vincenti

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 7 novembre
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 7 novembre 2025:
- Bari: 87 - 44 - 86 - 59 - 51
- Cagliari: 85 - 41 - 53 - 76 - 18
- Firenze: 24 - 90 - 51 - 89 - 57
- Genova: 04 - 39 - 77 - 13 - 23
- Milano: 86 - 81 - 49 - 20 - 85
- Napoli: 23 - 75 - 07 - 40 - 79
- Palermo: 26 - 37 - 32 - 08 - 64
- Roma: 87 - 05 - 37 - 03 - 85
- Torino: 66 - 16 - 28 - 09 - 37
- Venezia: 30 - 73 - 32 - 49 - 26
- Nazionale: 76 - 68 - 25 - 01 - 62
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 7 novembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 novembre sono:
04 - 05 - 16 - 23 - 24 - 26 - 30 - 37 - 39 - 41 - 44 - 53 - 66 - 73 - 75 - 81 - 85 - 86 - 87 - 90
Numero oro: 87
Doppio oro: 87 - 44
Extra: 03 - 07 - 08 - 09 - 13 - 20 - 28 - 32 - 40 - 49 - 51 - 59 - 76 - 77 - 89
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 7 novembre (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 7 novembre 2025:
La combinazione vincente è: 05 - 24 - 32 - 67 - 82 - 88
Il numero Jolly è: 43
Il numero Superstar è: 89
Jackpot del Superenalotto del 7-11-2025: 74.700.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto dell'8-11-2025: XX.X00.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto dell'8 novembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 126 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 113 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 103 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 102 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 100 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 99 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 96 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 93 estrazioni)
- Venezia 16 (manca da 90 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 82 estrazioni) - 46 (da 76) - 56 (da 41)
- Cagliari 8 (manca da 103 estrazioni) - 19 (da 64) - 72 (da 60)
- Firenze 42 (manca da 113 estrazioni) - 76 (da 100) - 22 (da 61)
- Genova 73 (manca da 69 estrazioni) - 10 (da 63) - 52 (da 55)
- Milano 56 (manca da 82 estrazioni) - 46 (da 65) - 23 (da 63)
- Napoli 33 (manca da 77 estrazioni) - 59 e 58 (da 66) - 36 (da 63)
- Palermo 89 (manca da 65 estrazioni) - 16 (da 47) - 5 (da 45)
- Roma 63 (manca da 99 estrazioni) - 16 (da 86) - 86 (da 71)
- Torino 4 (manca da 93 estrazioni) - 46 (da 85) - 88 (da 65)
- Venezia 16 (manca da 90 estrazioni) - 71 (da 71) - 44 (da 65)
- Nazionale 82 (manca da 126 estrazioni) - 59 (da 102) - 35 (da 96)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 57 (da 45) - 72 e 64 (da 41) - 22 (da 40) - 83 (da 37)
