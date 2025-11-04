Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 4 novembre: numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto: come funziona

Quando si gioca al gioco del Lotto si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'ESTRAZIONE DEL 3 NOVEMBRE

I numeri vincenti del Lotto del 4 novembre

Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 4 novembre 2025:

  • BARI:                     21 - 9 - 35 - 82 - 53
  • CAGLIARI:            49 - 11 - 85 - 61 - 83
  • FIRENZE:              72 - 21 - 56 - 70 - 67
  • GENOVA:              37 - 47 - 59 - 23 - 26
  • MILANO:              30 - 84 - 74 - 47 - 21
  • NAPOLI:               66 - 55 - 43 - 79 - 15
  • PALERMO:           90 - 88 - 73 - 45 - 62
  • ROMA:                  65 - 23 - 67 - 5 - 72
  • TORINO:               90 - 15 - 28 - 59 - 50
  • VENEZIA:             52 - 82 - 10 - 17 - 80 
  • NAZIONALE:       14 - 74 - 44 - 68 - 62

Il 10 e Lotto, come funziona

Un altro gioco a cui si può giocare è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto: i 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico.

 

Ma il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

La serie fortunata del 10eLotto del 4 novembre (in aggiornamento)

Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:

  •  

Numero oro: 

Doppio oro: 

Extra: 

Come funziona il Superenalotto

Il Superenalotto invece è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto, la combinazione vincente (in aggiornamento)

Sono stati estratti i 6 numeri del 4 novembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.

  • La combinazione vincente è: 
  • Il numero jolly è: 
  • Il numero Superstar è: 

Il Jackpot del Superenalotto del 4-11-2025 è di 71.000.000 euro.

Il Jackpot del Superenalotto del 6-11-2025: 

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 6 novembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 124 estrazioni)
  • Firenze             42 (manca da 111 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 101 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 100 estrazioni)
  • Firenze             76 (manca da 98 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 97 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 94 estrazioni)
  • Torino               4 (manca da 91 estrazioni)
  • Venezia             16 (manca da 88 estrazioni)
  • Roma                 16 (manca da 84 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 80 estrazioni) - 46 (da 74) - 44 (da 45)
  • Cagliari           8 (manca da 101 estrazioni) - 19 (da 62) - 72 (da 58)
  • Firenze           42 (manca da 111 estrazioni) - 76 (da 98) - 89 (da 73)
  • Genova           73 (manca da 67 estrazioni) - 10 (da 61) - 39 (da 54)
  • Milano            47 (manca da 81 estrazioni) - 56 (da 80) - 51 (da 77)
  • Napoli            33 (manca da 75 estrazioni) - 59 e 58 (da 64) - 36 (da 61)
  • Palermo         89 (manca da 63 estrazioni) - 37 (da 54) - 16 (da 45)
  • Roma              63 (manca da 97 estrazioni) - 16 (da 84) - 86 (da 69)
  • Torino              4 (manca da 91 estrazioni) - 46 (da 83) - 88 (da 63)
  • Venezia           16 (manca da 88 estrazioni) - 49 (da 75) - 71 (da 69)
  • Nazionale       82 (manca da 124 estrazioni) - 59 (da 100) - 35 (da 94)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 24 (da 65) - 57 (da 43) - 72 e 64 (da 39) - 22 (da 38) - 83 (da 35)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

