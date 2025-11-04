Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 4 novembre: numeri vincenti

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto: come funziona
Quando si gioca al gioco del Lotto si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 4 novembre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 4 novembre 2025:
- BARI: 21 - 9 - 35 - 82 - 53
- CAGLIARI: 49 - 11 - 85 - 61 - 83
- FIRENZE: 72 - 21 - 56 - 70 - 67
- GENOVA: 37 - 47 - 59 - 23 - 26
- MILANO: 30 - 84 - 74 - 47 - 21
- NAPOLI: 66 - 55 - 43 - 79 - 15
- PALERMO: 90 - 88 - 73 - 45 - 62
- ROMA: 65 - 23 - 67 - 5 - 72
- TORINO: 90 - 15 - 28 - 59 - 50
- VENEZIA: 52 - 82 - 10 - 17 - 80
- NAZIONALE: 14 - 74 - 44 - 68 - 62
Il 10 e Lotto, come funziona
Un altro gioco a cui si può giocare è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto: i 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico.
Ma il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 4 novembre (in aggiornamento)
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto invece è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto, la combinazione vincente (in aggiornamento)
Sono stati estratti i 6 numeri del 4 novembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è:
- Il numero jolly è:
- Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto del 4-11-2025 è di 71.000.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 6-11-2025:
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 6 novembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 124 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 111 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 101 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 100 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 98 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 94 estrazioni)
- Torino 4 (manca da 91 estrazioni)
- Venezia 16 (manca da 88 estrazioni)
- Roma 16 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 80 estrazioni) - 46 (da 74) - 44 (da 45)
- Cagliari 8 (manca da 101 estrazioni) - 19 (da 62) - 72 (da 58)
- Firenze 42 (manca da 111 estrazioni) - 76 (da 98) - 89 (da 73)
- Genova 73 (manca da 67 estrazioni) - 10 (da 61) - 39 (da 54)
- Milano 47 (manca da 81 estrazioni) - 56 (da 80) - 51 (da 77)
- Napoli 33 (manca da 75 estrazioni) - 59 e 58 (da 64) - 36 (da 61)
- Palermo 89 (manca da 63 estrazioni) - 37 (da 54) - 16 (da 45)
- Roma 63 (manca da 97 estrazioni) - 16 (da 84) - 86 (da 69)
- Torino 4 (manca da 91 estrazioni) - 46 (da 83) - 88 (da 63)
- Venezia 16 (manca da 88 estrazioni) - 49 (da 75) - 71 (da 69)
- Nazionale 82 (manca da 124 estrazioni) - 59 (da 100) - 35 (da 94)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 24 (da 65) - 57 (da 43) - 72 e 64 (da 39) - 22 (da 38) - 83 (da 35)
