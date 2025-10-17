Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 17 ottobre

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 17 ottobre, numeri vincenti e Jackpot: nessun 6Lifestyle
Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 17 ottobre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 17 ottobre 2025:
- Bari: 43 - 65 - 36 - 52 - 54
- Cagliari: 63 - 89 - 22 - 85 - 45
- Firenze: 59 - 17 - 66 - 88 - 78
- Genova: 75 - 67 - 42 - 78 - 77
- Milano: 12 - 21 - 87 - 66 - 31
- Napoli: 38 - 75 - 61 - 68 - 76
- Palermo: 42 - 90 - 20 - 33 - 71
- Roma: 57 - 13 - 80 - 84 - 79
- Torino: 59 - 54 - 84 - 48 - 26
- Venezia: 77 - 05 - 14 - 28 - 20
- Nazionale: 05 - 04 - 10 - 43 - 68
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 17 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 17 ottobre sono:
05 - 12 - 13 - 17 - 21 - 22 - 36 - 38 - 42 - 43 - 54 - 57 - 59 - 63 - 65 - 67 - 75 - 77 - 89 - 90
Numero oro: 43
Doppio oro: 43 - 65
Extra: 14 - 20 - 28 - 33 - 48 - 52 - 61 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 85 - 87 - 88
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 17 ottobre
Ecco i numeri estratti il 17 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 02 - 09 - 10 - 32 - 66 - 77
Il numero Jolly è: 72
Il numero Superstar è: 44
Jackpot del Superenalotto del 17-10-2025: 65.500.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 18-10-2025: 66.300.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.166 di oggi 17 ottobre:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 1 totalizzano Euro:397.611,55
- Punti 5: 8 totalizzano Euro: 16.057,39
- Punti 4: 655 totalizzano Euro: 200,17
- Punti 3: 24.041 totalizzano Euro: 16,39
- Punti 2: 321.839 totalizzano Euro: 5,00
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 20.017,00
- Punti 3SS: 97 totalizzano Euro: 1.639,00
- Punti 2SS: 1.535 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 8.027 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 14.930 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 75 totalizzano Euro: 3.750,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.315 totalizzano Euro: 33.945,00
Vincite WinBox 1: 1.618 totalizzano Euro: 40.450,00
Vincite WinBox 2: 188.385 totalizzano Euro: 381.898,00
Totale vincite Seconda Chance: 11.390
Totale vincite WinBox: 190.003
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 18 ottobre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
Numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 114 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 101 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 101 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 95 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 91 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 90 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 88 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 87 estrazioni)
- Cagliari 48 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 74 (manca da 74 estrazioni) - 31 (da 72) - 20 (da 70)
- Cagliari 8 (manca da 91 estrazioni) - 48 (da 85) - 74 da (da 61)
- Firenze 42 (manca da 101 estrazioni) - 76 (da 88) - 89 (da 63)
- Genova 73 (manca da 57 estrazioni) - 68 (da 53) - 10 (da 51)
- Milano 47 (manca da 71 estrazioni) - 56 (da 70) - 51 (da 67)
- Napoli 33 (manca da 65 estrazioni) - 10 (da 60) - 01 (da 56)
- Palermo 59 (manca da 95 estrazioni) - 45 (da 71) - 85 (da 63)
- Roma 63 (manca da 87 estrazioni) - 16 (da 74) - 86 (da 59)
- Torino 4 (manca da 81 estrazioni) - 46 (da 73) - 36 (da 62)
- Venezia 16 (manca da 78 estrazioni) - 49 (da 65) - 37 (da 64)
- Nazionale 82 (manca da 114 estrazioni) - 69 (da 101) - 59 (da 90)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
84 (da 144) - 24 (da 55) - 13 (da 46) - 14 (da 45) - 85 (da 41)
