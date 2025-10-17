Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 17 ottobre

Esplora tutte le offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 17 ottobre, numeri vincenti e Jackpot: nessun 6

Lifestyle
Introduzione

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 17 ottobre.

Quello che devi sapere

Il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 16 ottobre

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 17 ottobre 2025:

  • Bari:                   43 - 65 - 36 - 52 - 54
  • Cagliari:            63 - 89 - 22 - 85 - 45
  • Firenze:             59 - 17 - 66 - 88 - 78
  • Genova:            75 - 67 - 42 - 78 - 77
  • Milano:              12 - 21 - 87 - 66 - 31
  • Napoli:              38 - 75 - 61 - 68 - 76
  • Palermo:           42 - 90 - 20 - 33 - 71
  • Roma:                57 - 13 - 80 - 84 - 79
  • Torino:               59 - 54 - 84 - 48 - 26
  • Venezia:            77 - 05 - 14 - 28 - 20
  • Nazionale:        05 - 04 - 10 - 43 - 68

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 17 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 17 ottobre sono:

 

05 - 12 - 13 - 17 - 21 - 22 - 36 - 38 - 42 - 43 - 54 - 57 - 59 - 63 - 65 - 67 - 75 - 77 - 89 - 90

 

Numero oro: 43

 

Doppio oro: 43 - 65

 

Extra: 14 - 20 - 28 - 33 - 48 - 52 - 61 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 85 - 87 - 88

Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Jackpot e numeri del 17 ottobre

Ecco i numeri estratti il 17 ottobre 2025:

 

La combinazione vincente è: 02 - 09 - 10 - 32 - 66 - 77

 

Il numero Jolly è: 72

 

Il numero Superstar è: 44

 

Jackpot del Superenalotto del 17-10-2025: 65.500.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 18-10-2025: 66.300.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.166 di oggi 17 ottobre:

 

Vincite Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5+: 1 totalizzano Euro:397.611,55
  • Punti 5: 8 totalizzano Euro: 16.057,39
  • Punti 4: 655 totalizzano Euro: 200,17
  • Punti 3: 24.041 totalizzano Euro: 16,39
  • Punti 2: 321.839 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite SuperStar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 20.017,00
  • Punti 3SS: 97 totalizzano Euro: 1.639,00
  • Punti 2SS: 1.535 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 8.027 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 14.930 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 75 totalizzano Euro: 3.750,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.315 totalizzano Euro: 33.945,00

 

Vincite WinBox 1: 1.618 totalizzano Euro: 40.450,00

 

Vincite WinBox 2: 188.385 totalizzano Euro: 381.898,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 11.390

 

Totale vincite WinBox: 190.003

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 18 ottobre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

 

Numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 114 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 101 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 101 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 95 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 91 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 90 estrazioni)
  • Firenze             76 (manca da 88 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 87 estrazioni)
  • Cagliari            48 (manca da 85 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 84 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 74 (manca da 74 estrazioni) - 31 (da 72) - 20 (da 70)
  • Cagliari           8 (manca da 91 estrazioni) - 48 (da 85) - 74 da (da 61)
  • Firenze           42 (manca da 101 estrazioni) - 76 (da 88) - 89 (da 63)
  • Genova           73 (manca da 57 estrazioni) - 68 (da 53) - 10 (da 51)
  • Milano            47 (manca da 71 estrazioni) - 56 (da 70) - 51 (da 67)
  • Napoli            33 (manca da 65 estrazioni) - 10 (da 60) - 01 (da 56)
  • Palermo         59 (manca da 95 estrazioni) - 45 (da 71) - 85 (da 63)
  • Roma              63 (manca da 87 estrazioni) - 16 (da 74) - 86 (da 59)
  • Torino              4 (manca da 81 estrazioni) - 46 (da 73) - 36 (da 62)
  • Venezia           16 (manca da 78 estrazioni) - 49 (da 65) - 37 (da 64)
  • Nazionale       82 (manca da 114 estrazioni) - 69 (da 101) - 59 (da 90)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

84 (da 144) - 24 (da 55) - 13 (da 46) - 14 (da 45) - 85 (da 41) 

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

