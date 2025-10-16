Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 16 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto ci sono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di oggi, giovedì 16 ottobre 

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.

 

Le estrazioni delll'11 ottobre 2025

I numeri vincenti del Lotto del 16 ottobre

Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 16 ottobre 2025:

  • Bari:           3 - 66 - 37 - 18 - 61
  • Cagliari:     26 - 22 - 85 - 20 - 43
  • Firenze:     29 - 61 - 85 - 67 - 75
  • Genova:     40 -63 - 74 - 19 - 78
  • Milano:      43 - 80 - 34 - 54 - 70
  • Napoli:       18 - 78 - 89 -15 - 27
  • Palermo:    38 - 84 - 88 - 6 - 62
  • Roma:         60 - 14 - 40 - 84 - 43
  • Torino:         51 - 62 - 58 - 65 - 52
  • Venezia:       7 - 61 - 48 - 63 - 87
  • Nazionale:  60 - 36 - 11 -28 - 31 

Il 10eLotto

Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.

La serie fortunata del 10eLotto del 16 ottobre

Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:

3- 7- 14 - 18 - 22 - 26 - 29 - 37 - 38 - 40 - 43 - 51 - 60 - 61 - 62 - 63 - 66 - 78 - 80 - 84


Numero oro: 3

 

Doppio oro: 3 - 66

 

Extra: 6 – 15 – 19 – 20 – 34 – 48 – 54 – 58 – 65 – 67 – 74 – 75 – 85 – 88 – 89

Come funziona il Superenalotto

Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero Jolly, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)

Sono stati estratti i 6 numeri del 16 ottobre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.

 

La combinazione vincente è: 80 - 44 - 7 - 45 - 58 - 76

 

Il numero Jolly è: 77

 

Il numero Superstar è: 13

 

Il Jackpot del Superenalotto del 16-10-2025: 64.800.000 euro

Il Jackpot del Superenalotto del 17-10-2025 è di: 

 

Quali sono i numeri ritardatari del Lotto?

Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 17 ottobre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

 

Numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 113 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 100 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 100 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 94 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 90 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 89 estrazioni)
  • Firenze             76 (manca da 87 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 86 estrazioni)
  • Cagliari            48 (manca da 84 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 83 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 74 (manca da 73 estrazioni) - 31 (da 71) - 20 (da 69)
  • Cagliari           8 (manca da 90 estrazioni) - 48 (da 84) - 74 da (da 60)
  • Firenze           42 (manca da 100 estrazioni) - 76 (da 87) - 89 (da 62)
  • Genova           73 (manca da 56 estrazioni) - 68 (da 52) - 10 (da 50)
  • Milano            47 (manca da 70 estrazioni) - 56 (da 69) - 51 (da 66)
  • Napoli            33 (manca da 64 estrazioni) - 10 (da 59) - 01 (da 55)
  • Palermo         59 (manca da 94 estrazioni) - 45 (da 70) - 85 (da 62)
  • Roma              63 (manca da 86 estrazioni) - 16 (da 73) - 86 (da 58)
  • Torino              4 (manca da 80 estrazioni) - 46 (da 72) - 36 (da 61)
  • Venezia           16 (manca da 77 estrazioni) - 49 (da 64) - 37 (da 63)
  • Nazionale       82 (manca da 113 estrazioni) - 69 (da 100) - 59 (da 89)

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

84 (da 143) - 24 (da 54) - 13 (da 45) - 14 (da 44) - 85 (da 40) 

 

Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

 

