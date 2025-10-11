Lotto e Superenalotto, l’estrazione dell'11 ottobre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di sabato 11 ottobre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 11 ottobre 2025:
- Bari: 04 - 25 - 41 - 83 - 90
- Cagliari: 16 - 81 - 09 - 87 - 82
- Firenze: 67 - 13 - 08 - 49 - 39
- Genova: 29 - 61 - 54 - 15 - 22
- Milano: 06 - 11 - 08 - 48 - 53
- Napoli: 60 - 13 - 46 - 67 - 63
- Palermo: 78 - 72 - 54 - 02 - 58
- Roma: 35 - 47 - 89 - 25 - 77
- Torino: 39 - 27 - 35 - 30 - 85
- Venezia: 36 - 32 - 47 - 63 - 73
- Nazionale: 17 - 33 - 10 - 51 - 28
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto dell'11 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'11 ottobre sono:
04 - 06 - 11 - 13 - 16 - 25 - 27 - 29 - 32 - 35 - 36 - 39 - 41 - 47 - 60 - 61 - 67 - 72 - 78 - 81
Numero oro: 04
Doppio oro: 04 - 25
Extra: 02 - 08 - 09 - 15 - 30 - 46 - 48 - 49 - 54 - 63 - 82 - 83 - 87 - 89 - 90
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri dell'11 ottobre
Ecco i numeri estratti l'11 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 28 - 51 - 55 - 62 - 80 - 90
Il numero Jolly è: 68
Il numero Superstar è: 90
Jackpot del Superenalotto dell'11-10-2025: 63.200.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 14-10-2025: 64.100.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 14 ottobre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 111 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 108 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 102 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 98 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 98 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 92 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 88 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 87 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 85 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 102 estrazioni) - 74 (da 71) - 31 (da 69)
- Cagliari 85 (manca da 108 estrazioni) - 8 (da 88) - 48 (da 82)
- Firenze 42 (manca da 98 estrazioni) - 76 (da 85) - 89 (da 60)
- Genova 49 (manca da 67 estrazioni) - 73 (da 54) - 68 (da 50)
- Milano 47 (manca da 68 estrazioni) - 56 (da 67) - 51 (da 64)
- Napoli 25 (manca da 72 estrazioni) - 33 (da 62) - 10 (da 57)
- Palermo 59 (manca da 92 estrazioni) - 45 (da 68) - 85 (da 60)
- Roma 63 (manca da 84 estrazioni) - 16 (da 71) - 53 (da 57)
- Torino 4 (manca da 78 estrazioni) - 46 (da 70) - 36 (da 59)
- Venezia 16 (manca da 75 estrazioni) - 49 (da 62) - 37 (da 61)
- Nazionale 82 (manca da 111 estrazioni) - 69 (da 98) - 59 (da 87)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
84 (da 141) - 24 (da 52) - 13 (da 43) - 14 (da 42) - 70 e 85 (da 38)
