Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 3 ottobre

©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di venerdì 3 ottobre.

Quello che devi sapere

Il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 2 ottobre

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 3 ottobre 2025:

  • Bari:                  53 - 23 - 54 - 72 - 37
  • Cagliari:           06 - 51 - 36 - 11 - 12
  • Firenze:            68 - 24 - 19 - 47 - 46
  • Genova:           84 - 56 - 75 - 86 - 26
  • Milano:            15 - 85 - 08 - 25 - 19
  • Napoli:             70 - 27 - 42 - 41 - 06
  • Palermo:          69 - 10 - 86 - 18 - 04
  • Roma:              68 - 15 - 44 - 14 - 74
  • Torino:             42 - 02 - 58 - 19 - 38
  • Venezia:           62 - 04 - 76 - 86 - 70
  • Nazionale:       65 - 23 - 81 - 54 - 75

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 3 ottobre (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 3 ottobre sono:

 

X

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Jackpot e numeri del 3 ottobre (in aggiornamento)

I numeri estratti il 3 ottobre 2025:

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 3-10-2025: 59.300.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 4-10-2025: XX.X00.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 4 ottobre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 106 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 103 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 97 estrazioni)
  • Milano              25 (manca da 96 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 93 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 93 estrazioni)
  • Venezia              5 (manca da 93 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 87 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 83 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 82 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 97 estrazioni) - 88 (da 68) - 74 (da 66)
  • Cagliari           85 (manca da 103 estrazioni) - 8 (da 83) - 48 (da 77)
  • Firenze           42 (manca da 93 estrazioni) - 76 (da 80) - 89 (da 55)
  • Genova           56 (manca da 70 estrazioni) - 49 (da 62) - 54 (da 58)
  • Milano            25 (manca da 96 estrazioni) - 47 (da 63) - 56 (da 62)
  • Napoli            25 (manca da 67 estrazioni) - 33 (da 57) - 42 (da 54)
  • Palermo         59 (manca da 87 estrazioni) - 45 (da 63) - 4 (da 59)
  • Roma              63 (manca da 79 estrazioni) - 16 (da 66) - 53 (da 52)
  • Torino             7 (mancano da 77 estrazioni) - 4 (da 73) - 46 (da 65)
  • Venezia           5 (manca da 93 estrazioni) - 58 (da 72) - 16 (da 70)
  • Nazionale       82 (manca da 106 estrazioni) - 69 (da 93) - 59 (da 82)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 84 (da 136) - 24 (da 47) - 48 e 4 (da 46) - 50 (da 44) - 13 (da 38)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

