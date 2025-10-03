Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 3 ottobre

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di venerdì 3 ottobre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 3 ottobre 2025:
- Bari: 53 - 23 - 54 - 72 - 37
- Cagliari: 06 - 51 - 36 - 11 - 12
- Firenze: 68 - 24 - 19 - 47 - 46
- Genova: 84 - 56 - 75 - 86 - 26
- Milano: 15 - 85 - 08 - 25 - 19
- Napoli: 70 - 27 - 42 - 41 - 06
- Palermo: 69 - 10 - 86 - 18 - 04
- Roma: 68 - 15 - 44 - 14 - 74
- Torino: 42 - 02 - 58 - 19 - 38
- Venezia: 62 - 04 - 76 - 86 - 70
- Nazionale: 65 - 23 - 81 - 54 - 75
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 3 ottobre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 3 ottobre sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 3 ottobre (in aggiornamento)
I numeri estratti il 3 ottobre 2025:
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 3-10-2025: 59.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 4-10-2025: XX.X00.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 4 ottobre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 106 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 103 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 97 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 96 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 93 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 93 estrazioni)
- Venezia 5 (manca da 93 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 87 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 83 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 82 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 97 estrazioni) - 88 (da 68) - 74 (da 66)
- Cagliari 85 (manca da 103 estrazioni) - 8 (da 83) - 48 (da 77)
- Firenze 42 (manca da 93 estrazioni) - 76 (da 80) - 89 (da 55)
- Genova 56 (manca da 70 estrazioni) - 49 (da 62) - 54 (da 58)
- Milano 25 (manca da 96 estrazioni) - 47 (da 63) - 56 (da 62)
- Napoli 25 (manca da 67 estrazioni) - 33 (da 57) - 42 (da 54)
- Palermo 59 (manca da 87 estrazioni) - 45 (da 63) - 4 (da 59)
- Roma 63 (manca da 79 estrazioni) - 16 (da 66) - 53 (da 52)
- Torino 7 (mancano da 77 estrazioni) - 4 (da 73) - 46 (da 65)
- Venezia 5 (manca da 93 estrazioni) - 58 (da 72) - 16 (da 70)
- Nazionale 82 (manca da 106 estrazioni) - 69 (da 93) - 59 (da 82)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 84 (da 136) - 24 (da 47) - 48 e 4 (da 46) - 50 (da 44) - 13 (da 38)
