Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 2 ottobre: nessun 6 o 5+

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 2 ottobre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di martedì 30 settembre
I numeri vincenti del Lotto del 2 ottobre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 2 ottobre 2025:
- Bari: 30 - 40 - 37 - 66 - 64
- Cagliari: 59 - 20 - 29 - 9 - 89
- Firenze: 60 - 17 - 10 - 11 - 90
- Genova: 26 - 44 - 84 - 50 - 86
- Milano: 37 - 38 - 20 - 3 - 29
- Napoli: 14 - 20 - 75 - 35 - 8
- Palermo: 77 - 26 - 70 - 62 - 39
- Roma: 39 - 25 - 5 - 58 - 80
- Torino: 69 - 6 - 65 - 77 - 70
- Venezia: 8 - 89 - 19 - 9 - 78
- Nazionale: 70 - 67 - 81 - 78 - 19
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 2 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 2 ottobre sono:
6 - 8 - 10 - 14 - 17 - 20 - 25 - 26 - 29 - 30 - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 59 - 60 - 69 - 77 - 89
Numero oro: 30
Doppio oro: 30 - 40
Extra: 3 - 5 - 9 - 11 - 19 - 35 - 50 - 58 - 62 - 64 - 65 - 66 - 70 - 75 - 84
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 2 ottobre
Ecco i numeri estratti il 2 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 01 - 21 - 39 - 42 - 52 - 89
Il numero Jolly è: 6
Il numero Superstar è: 17
Jackpot del Superenalotto del 2-10-2025: 58.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 3-10-2025: 59.300.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 4 totalizzano Euro: 41.653,13
- Punti 4: 454 totalizzano Euro: 372,83
- Punti 3: 17.375 totalizzano Euro: 29,37
- Punti 2: 295.624 totalizzano Euro: 5,36
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 37.283,00
- Punti 3SS: 126 totalizzano Euro: 2.937,00
- Punti 2SS: 2.664 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 18.197 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 39.449 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 96 totalizzano Euro: 4.800,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.411 totalizzano Euro: 43.233,00
Vincite WinBox 1: 2.083 totalizzano Euro: 52.075,00
Vincite WinBox 2: 232.558 totalizzano Euro: 472.594,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.507
Totale vincite WinBox: 234.641
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 3 ottobre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 105 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 102 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 96 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 95 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 92 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 92 estrazioni)
- Venezia 5 (manca da 92 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 86 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 82 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 96 estrazioni) - 88 (da 67) - 74 (da 65)
- Cagliari 85 (manca da 102 estrazioni) - 8 (da 82) - 48 (da 76)
- Firenze 42 (manca da 92 estrazioni) - 76 (da 79) - 89 (da 54)
- Genova 56 (manca da 69 estrazioni) - 49 (da 61) - 54 (da 57)
- Milano 25 (manca da 95 estrazioni) - 47 (da 62) - 56 (da 61)
- Napoli 25 (manca da 66 estrazioni) - 33 (da 56) - 42 (da 53)
- Palermo 59 (manca da 86 estrazioni) - 45 (da 62) - 4 (da 58)
- Roma 63 (manca da 78 estrazioni) - 16 (da 65) - 53 (da 51)
- Torino 7 (mancano da 76 estrazioni) - 4 (da 72) - 46 (da 64)
- Venezia 5 (manca da 92 estrazioni) - 58 (da 71) - 16 (da 69)
- Nazionale 82 (manca da 105 estrazioni) - 69 (da 92) - 59 (da 81)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 84 (da 135) - 24 (da 46) - 48 e 4 (da 45) - 50 (da 43) - 13 (da 37)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record