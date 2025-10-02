Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 2 ottobre: nessun 6 o 5+

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 2 ottobre.

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di martedì 30 settembre

I numeri vincenti del Lotto del 2 ottobre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 2 ottobre 2025:

  • Bari:                  30 - 40 - 37 - 66 - 64
  • Cagliari:            59 - 20 - 29 - 9 - 89
  • Firenze:            60 - 17 - 10 - 11 - 90
  • Genova:           26 - 44 - 84 - 50 - 86
  • Milano:             37 - 38 - 20 - 3 - 29
  • Napoli:             14 - 20 - 75 - 35 - 8
  • Palermo:          77 - 26 - 70 - 62 - 39
  • Roma:               39 - 25 - 5 - 58 - 80
  • Torino:              69 - 6 - 65 - 77 - 70
  • Venezia:           8 - 89 - 19 - 9 - 78
  • Nazionale:       70 - 67 - 81 - 78 - 19

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto di giovedì 2 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 2 ottobre sono:

 

6 - 8 - 10 - 14 - 17 - 20 - 25 - 26 - 29 - 30 - 37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 59 - 60 - 69 - 77 - 89

 

Numero oro: 30

 

Doppio oro: 30 - 40

 

Extra: 3 - 5 - 9 - 11 - 19 - 35 - 50 - 58 - 62 - 64 - 65 - 66 - 70 - 75 - 84

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto, jackpot e numeri del 2 ottobre

Ecco i numeri estratti il 2 ottobre 2025:

 

La combinazione vincente è: 01 - 21 - 39 - 42 - 52 - 89

 

Il numero Jolly è: 6

 

Il numero Superstar è: 17

 

Jackpot del Superenalotto del 2-10-2025: 58.600.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 3-10-2025: 59.300.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Superenalotto: le quote

Vincite SuperEnalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00 
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 4 totalizzano Euro: 41.653,13
  • Punti 4: 454 totalizzano Euro: 372,83
  • Punti 3: 17.375 totalizzano Euro: 29,37
  • Punti 2: 295.624 totalizzano Euro: 5,36

 

Vincite SuperStar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 37.283,00
  • Punti 3SS: 126 totalizzano Euro: 2.937,00
  • Punti 2SS: 2.664 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 18.197 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 39.449 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 96 totalizzano Euro: 4.800,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.411 totalizzano Euro: 43.233,00

 

Vincite WinBox 1: 2.083 totalizzano Euro: 52.075,00

 

Vincite WinBox 2: 232.558 totalizzano Euro: 472.594,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 14.507

 

Totale vincite WinBox: 234.641

I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 3 ottobre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 105 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 102 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 96 estrazioni)
  • Milano              25 (manca da 95 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 92 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 92 estrazioni)
  • Venezia              5 (manca da 92 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 86 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 82 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 81 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 96 estrazioni) - 88 (da 67) - 74 (da 65)
  • Cagliari           85 (manca da 102 estrazioni) - 8 (da 82) - 48 (da 76)
  • Firenze           42 (manca da 92 estrazioni) - 76 (da 79) - 89 (da 54)
  • Genova           56 (manca da 69 estrazioni) - 49 (da 61) - 54 (da 57)
  • Milano            25 (manca da 95 estrazioni) - 47 (da 62) - 56 (da 61)
  • Napoli            25 (manca da 66 estrazioni) - 33 (da 56) - 42 (da 53)
  • Palermo         59 (manca da 86 estrazioni) - 45 (da 62) - 4 (da 58)
  • Roma              63 (manca da 78 estrazioni) - 16 (da 65) - 53 (da 51)
  • Torino             7 (mancano da 76 estrazioni) - 4 (da 72) - 46 (da 64)
  • Venezia           5 (manca da 92 estrazioni) - 58 (da 71) - 16 (da 69)
  • Nazionale       82 (manca da 105 estrazioni) - 69 (da 92) - 59 (da 81)

 

Per approfondireSuperenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 84 (da 135) - 24 (da 46) - 48 e 4 (da 45) - 50 (da 43) - 13 (da 37)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

