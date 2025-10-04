Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 4 ottobre: i numeri fortunati

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 4 ottobre: tutti i numeri fortunatiLifestyle
Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, sabato 4 ottobre, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 4 ottobre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 4 ottobre 2025:
- Bari: 54 - 40 - 12 - 02 - 73
- Cagliari: 49 - 46 - 45 - 54 - 70
- Firenze: 77 - 72 - 82 - 01 - 33
- Genova: 36 - 42 - 53 - 90 - 11
- Milano: 71 - 25 - 27 - 61 - 37
- Napoli: 77 - 09 - 66 - 87 - 75
- Palermo: 24 - 55 - 54 - 25 - 06
- Roma: 30 - 17 - 57 - 84 - 04
- Torino: 06 - 32 - 56 - 42 - 33
- Venezia: 20 - 05 - 03 - 29 - 14
- Nazionale: 84 - 48 - 36 - 86 - 02
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 4 ottobre
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
05 - 06 - 09 - 12 - 17 - 20 - 24 - 25 - 30 - 32 - 36 - 40 - 42 - 46 - 49 - 54 - 55 - 71 - 72 - 77
Numero oro: 54
Doppio oro: 54 - 40
Extra: 01 - 02 - 03 - 27 - 29 - 45 - 53 - 56 - 57 - 61 - 66 - 82 - 84 - 87 - 90
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 4 ottobre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 48 - 54 - 61 - 68 - 79 - 87
Il numero Jolly è: 80
Il numero Superstar è: 45
Il Jackpot del Superenalotto del 04-10-2025 è di 60.100.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 07-10-2025: 60.900.000 euro
Le quote del Superenalotto di oggi 4 ottobre
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.159 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 5 totalizzano Euro: 37.940,08
- Punti 4: 468 totalizzano Euro: 411,01
- Punti 3: 16.836 totalizzano Euro: 34,49
- Punti 2: 277.001 totalizzano Euro: 6,52
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 41.101,00
- Punti 3SS: 72 totalizzano Euro: 3.449,00
- Punti 2SS: 1.302 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 8.869 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 23.295 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 107 totalizzano Euro: 5.350,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.153 totalizzano Euro: 48.459,00
Vincite WinBox 1: 2.330 totalizzano Euro: 58.250,00
Vincite WinBox 2: 257.907 totalizzano Euro: 524.730,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.260
Totale vincite WinBox: 260.237
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 7 ottobre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 107 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 104 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 98 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 94 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 94 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 88 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 84 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 83 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 81 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 80 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 98 estrazioni) - 88 (da 69) - 74 (da 67)
- Cagliari 85 (manca da 104 estrazioni) - 8 (da 84) - 48 (da 78)
- Firenze 42 (manca da 94 estrazioni) - 76 (da 81) - 89 (da 56)
- Genova 49 (manca da 63 estrazioni) - 54 (da 59) - 73 (da 50)
- Milano 47 (manca da 64 estrazioni) - 56 (da 63) - 51 (da 60)
- Napoli 25 (manca da 68 estrazioni) - 33 (da 58) - 10 (da 53)
- Palermo 59 (manca da 88 estrazioni) - 45 (da 64) - 85 (da 56)
- Roma 63 (manca da 80 estrazioni) - 16 (da 67) - 53 (da 53)
- Torino 7 (mancano da 78 estrazioni) - 4 (da 74) - 46 (da 66)
- Venezia 58 (manca da 73 estrazioni) - 16 (da 71) - 43 (da 59)
- Nazionale 82 (manca da 107 estrazioni) - 69 (da 94) - 59 (da 83)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 84 (da 137) - 24 (da 48) - 50 (da 45) - 13 (da 39) - 14 (da 38)
