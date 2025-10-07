Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 ottobre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 7 ottobre. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 7 ottobre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 7 ottobre 2025:
- Bari: 22 - 79 - 42 - 33 - 2
- Cagliari: 6 - 81 - 69 - 21 - 73
- Firenze: 52 - 15 - 67 - 3 - 60
- Genova: 21 - 76 - 2 - 23 - 19
- Milano: 28 - 35 - 8 - 53 - 60
- Napoli: 5 - 57 - 14 - 39 - 43
- Palermo: 46 - 35 - 40 - 64 - 48
- Roma: 4 - 80 - 71 - 23 - 40
- Torino: 38 - 53 - 5 - 78 - 50
- Venezia: 90 - 43 - 1 - 60 - 2
- Nazionale: 2 - 41 - 72 - 22 - 31
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 7 ottobre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 ottobre sono:
4 - 5 - 6 - 15 - 21 - 22 - 28 - 35 - 38 - 42 - 43 - 46 - 52 - 53 - 57 - 76 - 79 - 80 - 81 - 90
Numero oro: 22
Doppio oro: 22 - 79
Extra: 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - 23 - 33 - 39 - 40 - 60 - 64 - 67 - 69 - 71 - 78
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 7 ottobre
Ecco i numeri estratti il 7 ottobre 2025:
La combinazione vincente è: 17 - 21 - 40 - 56 - 61 - 79
Il numero Jolly è: 89
Il numero Superstar è: 85
Jackpot del Superenalotto del 7-10-2025: 60.900.000 euro
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 9 ottobre 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Nazionale 82 (manca da 108 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 105 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 99 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 95 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 95 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 89 estrazioni)
- Cagliari 8 (manca da 85 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 76 (manca da 82 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 82 (manca da 99 estrazioni) - 88 (da 70) - 74 (da 68)
- Cagliari 85 (manca da 105 estrazioni) - 8 (da 85) - 48 (da 79)
- Firenze 42 (manca da 95 estrazioni) - 76 (da 82) - 89 (da 57)
- Genova 49 (manca da 64 estrazioni) - 54 (da 60) - 73 (da 51)
- Milano 47 (manca da 65 estrazioni) - 56 (da 64) - 51 (da 61)
- Napoli 25 (manca da 69 estrazioni) - 33 (da 59) - 10 (da 54)
- Palermo 59 (manca da 89 estrazioni) - 45 (da 65) - 85 (da 57)
- Roma 63 (manca da 81 estrazioni) - 16 (da 68) - 53 (da 54)
- Torino 7 (mancano da 79 estrazioni) - 4 (da 75) - 46 (da 67)
- Venezia 58 (manca da 74 estrazioni) - 16 (da 72) - 49 (da 59)
- Nazionale 82 (manca da 108 estrazioni) - 69 (da 95) - 59 (da 84)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 84 (da 138) - 24 (da 49) - 50 (da 46) - 13 (da 40) - 14 (da 39) - 70 (da 35)
