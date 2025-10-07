Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 ottobre: numeri vincenti

Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 ottobre: i numeri vincenti

Lifestyle
Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 7 ottobre. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 4 ottobre

I numeri vincenti del Lotto del 7 ottobre

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 7 ottobre 2025:

  • Bari:                  22 - 79 - 42 - 33 - 2
  • Cagliari:            6 - 81 - 69 - 21 - 73
  • Firenze:            52 - 15 - 67 - 3 - 60
  • Genova:           21 - 76 - 2 - 23 - 19
  • Milano:            28 - 35 - 8 - 53 - 60
  • Napoli:             5 - 57 - 14 - 39 - 43
  • Palermo:          46 - 35 - 40 - 64 - 48
  • Roma:               4 - 80 - 71 - 23 - 40
  • Torino:              38 - 53 - 5 - 78 - 50
  • Venezia:           90 - 43 - 1 - 60 - 2
  • Nazionale:        2 - 41 - 72 - 22 - 31

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto di martedì 7 ottobre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 7 ottobre sono:

 

4 - 5 - 6 - 15 - 21 - 22 - 28 - 35 - 38 - 42 - 43 - 46 - 52 - 53 - 57 - 76 - 79 - 80 - 81 - 90

 

Numero oro: 22

 

Doppio oro: 22 - 79

 

Extra: 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - 23 - 33 - 39 - 40 - 60 - 64 - 67 - 69 - 71 - 78

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto, jackpot e numeri del 7 ottobre

Ecco i numeri estratti il 7 ottobre 2025:

 

La combinazione vincente è: 17 - 21 - 40 - 56 - 61 - 79

 

Il numero Jolly è: 89

 

Il numero Superstar è: 85

 

Jackpot del Superenalotto del 7-10-2025: 60.900.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 9 ottobre 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Nazionale        82 (manca da 108 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 105 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 99 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 95 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 95 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 89 estrazioni)
  • Cagliari               8 (manca da 85 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 84 estrazioni)
  • Firenze             76 (manca da 82 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 81 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 82 (manca da 99 estrazioni) - 88 (da 70) - 74 (da 68)
  • Cagliari           85 (manca da 105 estrazioni) - 8 (da 85) - 48 (da 79)
  • Firenze           42 (manca da 95 estrazioni) - 76 (da 82) - 89 (da 57)
  • Genova           49 (manca da 64 estrazioni) - 54 (da 60) - 73 (da 51)
  • Milano            47 (manca da 65 estrazioni) - 56 (da 64) - 51 (da 61)
  • Napoli            25 (manca da 69 estrazioni) - 33 (da 59) - 10 (da 54)
  • Palermo         59 (manca da 89 estrazioni) - 45 (da 65) - 85 (da 57)
  • Roma              63 (manca da 81 estrazioni) - 16 (da 68) - 53 (da 54)
  • Torino             7 (mancano da 79 estrazioni) - 4 (da 75) - 46 (da 67)
  • Venezia           58 (manca da 74 estrazioni) - 16 (da 72) - 49 (da 59)
  • Nazionale       82 (manca da 108 estrazioni) - 69 (da 95) - 59 (da 84)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 84 (da 138) - 24 (da 49) - 50 (da 46) - 13 (da 40) - 14 (da 39) - 70 (da 35)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

