Giornata della Nonviolenza: gli insegnamenti del Mahatma Gandhi

Fu il teorico della non-violenza: il Mahatma ("la grande anima") Ghandi è stato una delle figure più influenti del Novecento e della storia dell’India. E il suo è uno dei nomi più conosciuti al mondo. Leader del movimento per l'indipendenza dell'India e ideatore della strategia della nonviolenza, venne ssassinato il 30 gennaio 1948 da un fanatico indù mentre stava andando a pregare in compagnia di suoi parenti. Gandhi era nato a Porbandar il 2 ottobre del 1869 da una famiglia che faceva parte dei Bania, una casta composta da banchieri, commercianti e mercanti. E il 2 ottobre si celebra la Giornata internazionale della nonviolenza proprio in occasione del compleanno di Gandhi. Figlio di Karamchand Gandhi, un alto funzionario indù, e della sua quarta moglie, una donna profondamente religiosa, Gandhi crebbe in un ambiente moralmente rigoroso, caratterizzato dalla non violenza, dal vegetarianismo, dal digiuno e dalla tolleranza verso altre fedi e religioni. Dopo il suo assassinio il Mahatma diventò a tutti gli effetti un personaggio mondiale. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha scelto il 2 ottobre, data di nascita del politico indiano, come la “Giornata internazionale della non-violenza”. Gandhi portò all'attenzione mondiale la sua causa, la lotta contro l'ingiusto dominio britannico, con metodi rivoluzionari basati sul totale rifiuto della violenza, come la disobbedienza civile e gli scioperi della fame. Queste strategie galvanizzarono le masse dei suoi compatrioti e ancora oggi ispirano altri movimenti civili. Nel 1919 Gandhi entrò nel partito del Congresso nazionale e iniziò la sua lotta per l’indipendenza dell’India dalla Gran Bretagna. In quel periodo si rafforzò il suo credo non-violento, sintetizzato dalla teoria Satyagraha, che si basa sulla prassi della disobbedienza civile. Un orientamento che, poi, influenzerà altri grandi della storia come Nelson Mandela e Martin Luther King.