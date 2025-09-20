Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 20 settembre

Introduzione

Il martedì, giovedì e sabato: sono questi i giorni in cui ormai da anni vengono estratti i numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In più, dal 2023, è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, di venerdì, inizialmente per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno e poi per destinare le entrate al Fondo per le emergenze nazionali.

E oggi, sabato 20 settembre, è una delle date di estrazione: ecco dunque quali sono i numeri fortunati. Si ricorda che bisogna sempre verificare i numeri sul sito ufficiale del Lotto (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).