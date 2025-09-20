Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 20 settembre

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 20 settembre: ecco quali sono i numeri vincenti

Lifestyle
©Getty

Introduzione

Il martedì, giovedì e sabato: sono questi i giorni in cui ormai da anni vengono estratti i numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto. In più, dal 2023, è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, di venerdì, inizialmente per  raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno e poi per destinare le entrate al Fondo per le emergenze nazionali.

 

E oggi, sabato 20 settembre, è una delle date di estrazione: ecco dunque quali sono i numeri fortunati. Si ricorda che bisogna sempre verificare i numeri sul sito ufficiale del Lotto (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Quello che devi sapere

Come funziona il gioco del Lotto

Per quanto riguarda il Lotto, per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote: sono quelle di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. A queste si aggiunge anche la ruota Nazionale. Per vincere bisogna indovinare tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione dei numeri viene effettuata con un'urna meccanica, che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina è possibile raggiungere una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
 

Leggi anche: Le estrazioni del 19 settembre 2025

I numeri vincenti del Lotto del 20 settembre (in aggiornamento)

Chiarite quali sono le regole, ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 20 settembre 2025:
  • Bari:                     21 - 50 - 58 - 19 - 40 
  • Cagliari:              20 - 73 - 24 - 41 - 25
  • Firenze:               75 - 46 - 39 - 29 - 73
  • Genova:               26 - 38 - 41 - 83 - 63
  • Milano:                74 - 82 - 29 - 40 - 61
  • Napoli:                63 - 34 - 16 - 81 - 31
  • Palermo:             47 - 27 - 69 - 53 - 21
  • Roma:                  69 - 36 - 49 - 1 - 57
  • Torino:                 28 - 50 - 27 - 63 - 58
  • Venezia:               23 - 70 - 66 - 22 - 2
  • Nazionale:           89 - 83 - 24 - 8 - 53

pubblicità

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie del gioco del 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota.

Inoltre il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere nel caso in cui almeno uno tra i due numeri Oro estratti sia presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro, invece, consente di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

I numeri del 10eLotto di sabato 20 settembre (in aggiornamento)

 

Ecco dunque quali sono i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 20 settembre:
 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra:

pubblicità

Come funziona il Superenalotto

Passando invece al Superenalotto, si tratta del gioco che consente di vincere le somme più consistenti. Esistono diverse combinazioni da poter indovinare per ottenere un premio:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Anche il numero Superstar, se si è deciso di giocarlo, fornisce un’altra possibilità di vincere. Questo numero viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

Superenalotto, jackpot e numeri del 20 settembre (in aggiornamento)

Ecco i numeri estratti il 20 settembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 2 - 31 - 15 - 12 - 63 - 71

 

Il numero Jolly è: 50

 

Il numero Superstar è: 

 

Jackpot del Superenalotto del 20-09-2025: 54.000.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 23-09-2025: 

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

pubblicità

Le quote del Superenalotto

Vincite SuperEnalotto

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 23 settembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

 

  • Firenze            34 (manca da 100 estrazioni)
  • Nazionale        82 (manca da 99 estrazioni)
  • Cagliari             42 (manca da 99 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 96 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 90 estrazioni)
  • Milano              25 (manca da 89 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 86 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 86 estrazioni)
  • Venezia              5 (manca da 86 estrazioni)

Ecco invece quali sono, per ciascuna ruota, i 3 numeri con il maggior ritardo:

  • Bari                 82 (manca da 90 estrazioni) - 72 (da 64) - 88 (da 61)
  • Cagliari           42 (manca da 99 estrazioni)  - 85 (da 96) - 8 (da 76)
  • Firenze           34 (manca da 100 estrazioni) - 42 (da 86) - 76 (da 73)
  • Genova           56 (manca da 63 estrazioni) - 88 (da 62) - 49 (da 55)
  • Milano            25 (manca da 89 estrazioni) - 47 (da 56)
  • Napoli            25 (manca da 60 estrazioni) - 8 (da 51) - 33 (da 50)
  • Palermo         59 (manca da 80 estrazioni) - 14 (da 67) - 45 (da 56)
  • Roma              63 (manca da 72 estrazioni) - 16 (da 59) - 71 (da 54)
  • Torino             7 (mancano da 70 estrazioni) - 4 (da 66) - 46 (da 58)
  • Venezia           5 (manca da 86 estrazioni) - 54 (da 78) - 15 (da 69)
  • Nazionale       82 (manca da 99 estrazioni) - 69 (da 86) - 59 (da 75)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

pubblicità

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

 

  • 84 (da 129) - 21 (da 56) - 24 (da 40) - 48 e 4 (da 39) - 68 (da 38)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 20 settembre

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 19 settembre

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi 18 settembre

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 settembre: numeri vincenti

Lifestyle

Ue, aspettativa vita media 81,7 anni: Italia, Svezia e Spagna in cima