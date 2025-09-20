Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 20 settembre

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 20 settembre: ecco quali sono i numeri vincentiLifestyle
Introduzione
Il martedì, giovedì e sabato: sono questi i giorni in cui ormai da anni vengono estratti i numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In più, dal 2023, è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, di venerdì, inizialmente per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno e poi per destinare le entrate al Fondo per le emergenze nazionali.
E oggi, sabato 20 settembre, è una delle date di estrazione: ecco dunque quali sono i numeri fortunati. Si ricorda che bisogna sempre verificare i numeri sul sito ufficiale del Lotto (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Come funziona il gioco del Lotto
Per quanto riguarda il Lotto, per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote: sono quelle di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. A queste si aggiunge anche la ruota Nazionale. Per vincere bisogna indovinare tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione dei numeri viene effettuata con un'urna meccanica, che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina è possibile raggiungere una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 20 settembre (in aggiornamento)
- Bari: 21 - 50 - 58 - 19 - 40
- Cagliari: 20 - 73 - 24 - 41 - 25
- Firenze: 75 - 46 - 39 - 29 - 73
- Genova: 26 - 38 - 41 - 83 - 63
- Milano: 74 - 82 - 29 - 40 - 61
- Napoli: 63 - 34 - 16 - 81 - 31
- Palermo: 47 - 27 - 69 - 53 - 21
- Roma: 69 - 36 - 49 - 1 - 57
- Torino: 28 - 50 - 27 - 63 - 58
- Venezia: 23 - 70 - 66 - 22 - 2
- Nazionale: 89 - 83 - 24 - 8 - 53
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie del gioco del 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota.
Inoltre il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere nel caso in cui almeno uno tra i due numeri Oro estratti sia presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro, invece, consente di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
I numeri del 10eLotto di sabato 20 settembre (in aggiornamento)
Ecco dunque quali sono i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 20 settembre:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Passando invece al Superenalotto, si tratta del gioco che consente di vincere le somme più consistenti. Esistono diverse combinazioni da poter indovinare per ottenere un premio:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Anche il numero Superstar, se si è deciso di giocarlo, fornisce un’altra possibilità di vincere. Questo numero viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 20 settembre (in aggiornamento)
Ecco i numeri estratti il 20 settembre 2025:
La combinazione vincente è: 2 - 31 - 15 - 12 - 63 - 71
Il numero Jolly è: 50
Il numero Superstar è:
Jackpot del Superenalotto del 20-09-2025: 54.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 23-09-2025:
Le quote del Superenalotto
Vincite SuperEnalotto
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 23 settembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 34 (manca da 100 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 99 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 99 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 96 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 90 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 89 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 86 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 86 estrazioni)
- Venezia 5 (manca da 86 estrazioni)
Ecco invece quali sono, per ciascuna ruota, i 3 numeri con il maggior ritardo:
- Bari 82 (manca da 90 estrazioni) - 72 (da 64) - 88 (da 61)
- Cagliari 42 (manca da 99 estrazioni) - 85 (da 96) - 8 (da 76)
- Firenze 34 (manca da 100 estrazioni) - 42 (da 86) - 76 (da 73)
- Genova 56 (manca da 63 estrazioni) - 88 (da 62) - 49 (da 55)
- Milano 25 (manca da 89 estrazioni) - 47 (da 56)
- Napoli 25 (manca da 60 estrazioni) - 8 (da 51) - 33 (da 50)
- Palermo 59 (manca da 80 estrazioni) - 14 (da 67) - 45 (da 56)
- Roma 63 (manca da 72 estrazioni) - 16 (da 59) - 71 (da 54)
- Torino 7 (mancano da 70 estrazioni) - 4 (da 66) - 46 (da 58)
- Venezia 5 (manca da 86 estrazioni) - 54 (da 78) - 15 (da 69)
- Nazionale 82 (manca da 99 estrazioni) - 69 (da 86) - 59 (da 75)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 84 (da 129) - 21 (da 56) - 24 (da 40) - 48 e 4 (da 39) - 68 (da 38)
