Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 23 settembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di martedì 23 settembre.
Quello che devi sapere
Il Lotto
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 23 settembre 2025:
- Bari: 84 - 10 - 22 - 30 - 36
- Cagliari: 61 - 84 - 80 - 87 - 07
- Firenze: 60 - 50 - 48 - 53 - 83
- Genova: 07 - 38 - 60 - 23 - 28
- Milano: 08 - 83 - 88 - 78 - 52
- Napoli: 07 - 62 - 27 - 19 - 84
- Palermo: 24 - 69 - 78 - 29 - 57
- Roma: 58 - 27 - 60 - 07 - 12
- Torino: 90 - 21 - 45 - 83 - 65
- Venezia: 50 - 55 - 22 - 53 - 28
- Nazionale: 04 - 83 - 01 - 74 - 65
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 23 settembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 settembre sono:
07 - 08 - 10 - 21 - 22 - 24 - 27 - 38 - 48 - 50 - 55 - 58 - 60 - 61 - 62 - 69 - 80 - 83 - 84 - 90
Numero oro: 84
Doppio oro: 84 - 10
Extra: 12 - 19 - 23 - 28 - 29 - 30 - 36 - 45 - 52 - 53 - 57 - 65 - 78 - 87 - 88
Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar
Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.
Jackpot e numeri del 23 settembre
I numeri estratti il 23 settembre 2025:
La combinazione vincente è: 01 - 06 - 20 - 43 - 59 - 73
Il numero Jolly è: 58
Il numero Superstar è: 89
Jackpot del Superenalotto del 23-09-2025: 54.800.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-09-2025: 55.600.000 euro
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.152 di oggi:
Vincite Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 3 totalizzano Euro: 54.961,49
- Punti 4: 673 totalizzano Euro: 250,75
- Punti 3: 24.330 totalizzano Euro: 20,81
- Punti 2: 364.807 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 25.075,00
- Punti 3SS: 102 totalizzano Euro: 2.081,00
- Punti 2SS: 1.518 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.155 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 17.592 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 94 totalizzano Euro: 4.700,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.238 totalizzano Euro: 42.714,00
Vincite WinBox 1: 2.069 totalizzano Euro: 51.725,00
Vincite WinBox 2: 228.514 totalizzano Euro: 464.292,00
Totale vincite Seconda Chance: 14.332
Totale vincite WinBox: 230.583
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 25 settembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 34 (manca da 101 estrazioni)
- Nazionale 82 (manca da 100 estrazioni)
- Cagliari 42 (manca da 100 estrazioni)
- Cagliari 85 (manca da 97 estrazioni)
- Bari 82 (manca da 91 estrazioni)
- Milano 25 (manca da 90 estrazioni)
- Nazionale 69 (manca da 87 estrazioni)
- Firenze 42 (manca da 87 estrazioni)
- Venezia 5 (manca da 87 estrazioni)
- Palermo 59 (manca da 81 estrazioni)
Ecco invece quali sono, per ciascuna ruota, i 3 numeri con il maggior ritardo:
- Bari 82 (manca da 91 estrazioni) - 72 (da 65) - 88 (da 62)
- Cagliari 42 (manca da 100 estrazioni) - 85 (da 97) - 8 (da 77)
- Firenze 34 (manca da 101 estrazioni) - 42 (da 87) - 76 (da 74)
- Genova 56 (manca da 64 estrazioni) - 88 (da 63) - 49 (da 56)
- Milano 25 (manca da 90 estrazioni) - 47 (da 57) - 56 (da 56)
- Napoli 25 (manca da 61 estrazioni) - 8 (da 52) - 33 (da 51)
- Palermo 59 (manca da 81 estrazioni) - 14 (da 68) - 45 (da 57)
- Roma 63 (manca da 73 estrazioni) - 16 (da 60) - 71 (da 55)
- Torino 7 (mancano da 71 estrazioni) - 4 (da 67) - 46 (da 59)
- Venezia 5 (manca da 87 estrazioni) - 54 (da 79) - 15 (da 70)
- Nazionale 82 (manca da 100 estrazioni) - 69 (da 87) - 59 (da 76)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 84 (da 130) - 21 (da 59) - 24 (da 41) - 48 e 4 (da 40) - 68 (da 39)
