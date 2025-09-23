Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 23 settembre: numeri vincenti

Esplora tutte le offerte Sky
Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 settembre: numeri vincenti e Jackpot

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco i numeri fortunati di martedì 23 settembre.

Quello che devi sapere

Il Lotto

Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: L'estrazione del 20 settembre

1/9

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 23 settembre 2025:

  • Bari:                  84 - 10 - 22 - 30 - 36
  • Cagliari:            61 - 84 - 80 - 87 - 07
  • Firenze:            60 - 50 - 48 - 53 - 83
  • Genova:           07 - 38 - 60 - 23 - 28
  • Milano:             08 - 83 - 88 - 78 - 52
  • Napoli:             07 - 62 - 27 - 19 - 84
  • Palermo:          24 - 69 - 78 - 29 - 57
  • Roma:              58 - 27 - 60 - 07 - 12
  • Torino:             90 - 21 - 45 - 83 - 65
  • Venezia:           50 - 55 - 22 - 53 - 28
  • Nazionale:       04 - 83 - 01 - 74 - 65

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

3/9

Il 10eLotto del 23 settembre

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 settembre sono:

 

07 - 08 - 10 - 21 - 22 - 24 - 27 - 38 - 48 - 50 - 55 - 58 - 60 - 61 - 62 - 69 - 80 - 83 - 84 - 90

 

Numero oro: 84

 

Doppio oro: 84 - 10

 

Extra: 12 - 19 - 23 - 28 - 29 - 30 - 36 - 45 - 52 - 53 - 57 - 65 - 78 - 87 - 88

Superenalotto: la combinazione vincente, il Jolly e il Superstar

Il gioco che permette di vincere le cifre più alte è il Superenalotto. Con il Superenalotto si può vincere il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. Pertanto la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori della stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

5/9

Jackpot e numeri del 23 settembre

I numeri estratti il 23 settembre 2025:

 

La combinazione vincente è: 01 - 06 - 20 - 43 - 59 - 73

 

Il numero Jolly è: 58

 

Il numero Superstar è: 89

 

Jackpot del Superenalotto del 23-09-2025: 54.800.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 25-09-2025: 55.600.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.152 di oggi:

 

Vincite Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
  • Punti 5: 3 totalizzano Euro: 54.961,49
  • Punti 4: 673 totalizzano Euro: 250,75
  • Punti 3: 24.330 totalizzano Euro: 20,81
  • Punti 2: 364.807 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 25.075,00
  • Punti 3SS: 102 totalizzano Euro: 2.081,00
  • Punti 2SS: 1.518 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 9.155 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 17.592 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 94 totalizzano Euro: 4.700,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 14.238 totalizzano Euro: 42.714,00

 

Vincite WinBox 1: 2.069 totalizzano Euro: 51.725,00

 

Vincite WinBox 2: 228.514 totalizzano Euro: 464.292,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 14.332

 

Totale vincite WinBox: 230.583

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 25 settembre 2025, ecco quali sono i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

 

  • Firenze            34 (manca da 101 estrazioni)
  • Nazionale        82 (manca da 100 estrazioni)
  • Cagliari             42 (manca da 100 estrazioni)
  • Cagliari             85 (manca da 97 estrazioni)
  • Bari                    82 (manca da 91 estrazioni)
  • Milano              25 (manca da 90 estrazioni)
  • Nazionale         69 (manca da 87 estrazioni)
  • Firenze              42 (manca da 87 estrazioni)
  • Venezia              5 (manca da 87 estrazioni)
  • Palermo             59 (manca da 81 estrazioni)

Ecco invece quali sono, per ciascuna ruota, i 3 numeri con il maggior ritardo:

  • Bari                 82 (manca da 91 estrazioni) - 72 (da 65) - 88 (da 62)
  • Cagliari           42 (manca da 100 estrazioni)  - 85 (da 97) - 8 (da 77)
  • Firenze           34 (manca da 101 estrazioni) - 42 (da 87) - 76 (da 74)
  • Genova           56 (manca da 64 estrazioni) - 88 (da 63) - 49 (da 56)
  • Milano            25 (manca da 90 estrazioni) - 47 (da 57) - 56 (da 56)
  • Napoli            25 (manca da 61 estrazioni) - 8 (da 52) - 33 (da 51)
  • Palermo         59 (manca da 81 estrazioni) - 14 (da 68) - 45 (da 57)
  • Roma              63 (manca da 73 estrazioni) - 16 (da 60) - 71 (da 55)
  • Torino             7 (mancano da 71 estrazioni) - 4 (da 67) - 46 (da 59)
  • Venezia           5 (manca da 87 estrazioni) - 54 (da 79) - 15 (da 70)
  • Nazionale       82 (manca da 100 estrazioni) - 69 (da 87) - 59 (da 76)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

I numeri ritardatari del Superenalotto

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

 

  • 84 (da 130) - 21 (da 59) - 24 (da 41) - 48 e 4 (da 40) - 68 (da 39)

 

Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record

