Italo Calvino, 40 anni dalla morte: vita, opere ed eredità letteraria

Il 19 settembre 1985 moriva a Siena uno degli scrittori italiani più letti e tradotti al mondo. A quarant’anni dalla scomparsa, la sua voce continua a parlare a generazioni di lettori perché la sua attualità non si è spenta: i suoi libri continuano a circolare nelle scuole, nelle università e tra i lettori comuni, confermando il suo ruolo di classico contemporaneo ascolta articolo

Sono passati quarant’anni dalla scomparsa di Italo Calvino (1923-1985), uno degli scrittori più amati e influenti del Novecento. La sua parabola letteraria, capace di attraversare generi, sperimentazioni e generazioni di lettori, continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la narrativa italiana e internazionale. Nato a Santiago de Las Vegas, a Cuba, da genitori liguri impegnati nella ricerca scientifica, Calvino crebbe a Sanremo, tra i giardini botanici del padre e le passioni culturali della madre. L’esperienza della Resistenza segnò profondamente la sua formazione: da partigiano della Brigata Garibaldi trasse ispirazione per il suo primo romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno (1947), in cui la guerra viene raccontata attraverso lo sguardo innocente di un bambino.

Le opere più importanti Dopo l'esordio, Calvino intraprese un percorso unico, sempre alla ricerca di nuove forme narrative. Dai racconti fantastici de Le cosmicomiche (1965) e Ti con zero (1967), che fondono scienza, mito e immaginazione, alle celebri trilogie allegoriche come I nostri antenati e Le città invisibili (1972), l'autore mostrò una straordinaria capacità di unire rigore intellettuale e leggerezza poetica. L'ultima opera, Lezioni americane (pubblicata postuma nel 1988), rimane un manifesto letterario di sorprendente attualità, con i suoi valori-guida – leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità – che ancora orientano scrittori e lettori. Lezioni però mai pronunciate, infatti furono preparate per un ciclo di conferenze a Harvard, ma Calvino morì prima di poterle tenere.