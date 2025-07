Andrea Bajani, chi è il vincitore dello Strega 2025

Si arriva così all’anno d’oro di Bajani, il 2025. L’anniversario, tra romanzo e autofiction, srotola gli intrecci di una famiglia opprimente con un doppio passo. “Da un lato il racconto dell'inferno domestico, dall'altro il distacco di chi pensa 'di tutto questo posso dire la mia versione'. L'idea della fuga sta sempre dentro l'idea della colpa", dice Bajani. E lancia un messaggio preciso: "La famiglia è un sistema che non può essere basato sulla paura ed è un legame che, come tutti gli altri, abbiamo il diritto di interrompere". L’io narrante dopo essersi allontanato da casa costruendo la propria vita altrove, lontano dall’universo concentrazionario in cui è cresciuto, decide di rompere in modo definitivo con i genitori: a dieci anni da quel distacco "non premeditato" celebra l’anniversario dell’addio ripercorrendo traumi e, dando tridimensionalità alla figura della madre, una donna schiacciata e muta, incapace di salvarsi e di salvare i suoi figli, una donna che diventa protagonista di un’analisi puntigliosa e dolorosa. Una critica al patriarcato.