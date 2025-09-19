A Milano arriva "HEY MAN!", il primo festival maschile

Un festival "imprevisto" e allo stesso tempo necessario, per affrontare il complesso tema della mascolinità contemporanea. In un momento storico in cui il confronto tra generi è diventato uno scontro polarizzante, a Milano arriva il primo Festival maschile supportato dalle istituzioni che si terrà alla Fabbrica del Vapore da venerdì 19 a domenica 21 settembre. "HEY MAN! Un imprevisto Festival Maschile" è curato da Mica Macho e Osservatorio Maschile, insieme a Fabbrica del Vapore e Comune di Milano, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Commissione Pari Opportunità e Diritto Civili. "Vogliamo fare una cosa nuova", dicono gli organizzatori: "Come uomini siamo di fronte a un cambiamento di cui non si parla mai abbastanza e per questo non dobbiamo affidarci a risposte reazionarie e discriminatorie, non dobbiamo lasciare spazio a chi vuole strumentalizzare le questioni maschili". Il Festival, gratuito e aperto a tutti e tutte, vuole aprire una conversazione sulla decostruzione del maschile offrendo uno spazio pubblico e culturale di partecipazione e confronto. HEY MAN! - attraverso diversi talk e workshop, affronta cinque macro temi della mascolinità contemporanea: "Famiglia e lavoro", "Corpo e salute", "Educazione e identità" e "Modelli e rappresentazione" .