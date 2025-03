Da tre anni il collettivo Mica Macho organizza incontri dedicati a uomini maggiorenni, per creare uno spazio sicuro in cui confrontarsi senza giudizio, ripensando e decostruendo il modello maschile. I coordinatori e uno dei partecipanti ci hanno raccontato di una presa di coscienza collettiva dopo il caso Cecchettin, e di come vorrebbero portare l'autocoscienza fuori dalle loro bolle, fino ai campi di calcetto