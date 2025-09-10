Sea Signora, il nuovo ristorante di Antonio Fresa ha aperto a Milano

Alla guida del nuovo ristorante che ha aperto i battenti il 6 settembre in via Fiori Chiari al numero 32: Antonio Fresa , proprietario, e Roberto Godi, executive chef. Sea Signora è solo l’ultimo progetto di Fresa, chef e imprenditore pugliese del mondo della ristorazione internazionale che, con il suo ultimo progetto, segna il suo ritorno in Italia dopo aver vissuto un decennio in Russia. Anche lo Chef Roberto Godi porta con sé un bagaglio di esperienze accumulato tra Italia ed estero, arricchito da influenze orientali e da una tensione costante alla perfezione.

La proposta gastrnomica dello Chef Roberto Godi

Ogni prodotto presente in carta è selezionato con scrupolosità, per offrire agli ospiti un pescato di grande livello. Il menu riflette amore per i prodotti del mare, per i sapori ricchi e per i profumi agrumati, con piatti che bilanciano gusti decisi e sfumature aromatiche. I crudi – tartare e carpacci di altissima qualità – sono esaltati nella loro essenzialità; i piatti caldi, invece, uniscono ricerca tecnica e sensibilità creativa, grazie anche alla presenza di un’ampia griglia a vista.

La proposta gastronomica pensata da Roberto Godi è un omaggio alla tradizione culinaria del mediterraneo, a partire dalla quale sviluppa una ricerca basata su ingredienti selezionati e abbinamenti originali. Tra le specialità, l’Ostrica con caviale nero e rosso, l’Involtino di Cecina de Leon con tartare di manzo e caviale nero, la Mezzamanica Alfredo con caviale, e le Lorighitas con sardella, pomodori del piennolo e sperma di tonno. Imperdibili anche la Milanese di mare con bianchetto e insalatina al limone salato e la Sogliola alla Roberto – arricchita con vongole, moscardino e cannolicchi – espressioni di una cucina che mette al centro i prodotti e l’originalità dei piatti.