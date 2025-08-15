Ferragosto, italiani lo celebrano a tavola: i piatti tipici regionali

Ferragosto, italiani lo celebrano tra picnic e grigliate: i piatti tipici da Nord a SudLifestyle
Introduzione
Per oggi, 15 agosto, continua la tradizione degli italiani di non rinunciare alle gite fuori porta all'insegna del cibo e della convivialità. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixè, sono 7,5 milioni i nostri connazionali che hanno organizzato picnic e grigliate. Quest’anno, per il pranzo di Ferragosto fuori casa, cestini e griglie sono più gettonati di ristoranti, agriturismi, bar e sagre. Ecco i piatti più diffusi
Quello che devi sapere
Il pranzo di Ferragosto
Quasi sei italiani su dieci, pari al 57%, secondo l’indagine trascorrono il Ferragosto lontano da casa: una gita in giornata verso il mare, la campagna o la montagna, per far visita a parenti e amici oppure per continuare le vacanze. Per altri, invece, sarà una giornata come le altre: il 27% resta impegnato al lavoro, in particolare nei servizi e nella ristorazione, mentre il 16% approfitta della festività per restare a casa e rilassarsi
Le origini
Questa festa estiva risale agli antichi romani: in questi giorni festeggiavano le “feriae Augusti', il riposo di Augusto. Fu l'imperatore, infatti, a istituire il Ferragosto nel 18 A.C. per celebrare la fine dei lavori agricoli. Solo più in là nel tempo la festa si è sovrapposta a quella religiosa dell'Assunzione di Maria. Ma per questa festività, sacra o laica che sia, il cibo non manca
La tradizione
Secondo l’indagine, la scelta dei cibi per il pranzo di Ferragosto segue in parte le tradizioni enogastronomiche delle diverse regioni: di solito c’è un piatto tipico principale, a cui si aggiungono altre preparazioni. Immancabile anche l’aggiunta della frutta estiva, dai cocomeri ai meloni, anche per combattere le alte temperature
Le grigliate
Tra le soluzioni più gettonate, oltre ai picnic, ci sono le grigliate. Si tratta di una passione che nei mesi estivi si dimostra ancora molto radicata: secondo l’indagine, in questa stagione otto italiani su dieci partecipano almeno una volta al tradizionale barbecue, a casa propria, di amici e parenti o all'aperto. La carne viene scelta nel 63% dei casi, mentre un altro 23% usa più tipologie di cibi, un 11% preferisce grigliate tutte di pesce e il 3% di verdure
I cibi
Che sia in spiaggia o in campagna, in montagna o a casa, da Nord a Sud la festa del 15 agosto per gli italiani si celebra gustando le diverse specialità gastronomiche, spesso annaffiate da vino o birre. Tutto ad alto livello calorico, anche se il termometro supera i 40 gradi. Dal pollo con i peperoni agli anelletti al forno a alla grigliata, l’imperativo è uno: a Ferragosto si mangia. Una tradizione che unisce tutto lo Stivale, anche se non tutte le regioni hanno piatti caratteristici. E se al Centro-Sud c’è il solito il trionfo culinario, al Nord prevale una maggiore “sobrietà”. Ecco alcuni esempi
In Sicilia
In Sicilia, a Palermo per la precisione, per Ferragosto non possono mancare porzioni abbondanti del classico timballo di pasta nel formato tipico degli anelletti, conditi con melanzane, piselli, uova, ragù e quant'altro
In Campania
In Campania la regina è la pasta al forno con provola, salame, uova e chi più ne ha più ne metta. Ma c'è spazio anche per la parmigiana di melanzane
In Puglia
In Puglia la tradizione è rispettata con il classico riso, patate e cozze oppure le immancabili orecchiette con le cime di rape
Al Nord
In Lombardia, Piemonte e Liguria sembra prevalere la grigliata in mezzo al verde, con contorni e pane bruscato
A Roma
A Roma c'è un piatto tradizionale per eccellenza da mangiare - non solo, ma soprattutto - a Ferragosto: è il pollo con i peperoni, ricetta della cucina povera ormai immancabile sulle tavole dei romani doc. Un piatto reso celebre anche dalla Sora Lella, attrice simbolo della romanità, sorella di Aldo Fabrizi e cuoca rinomata
L’anguria
A chiudere i pranzi di Ferragosto, in tutta Italia, c’è sempre l'anguria: la regina delle tavole estive, è spesso servita come dessert o merenda
I consigli contro i roghi
Tornando alle grigliate, Coldiretti e Federforeste hanno preparato un vademecum per prevenire i roghi: ogni anno, infatti, gli incendi distruggono migliaia di ettari di verde non solo a causa dei piromani ma spesso anche dell'incuria e di comportamenti sbagliati. Quando si decide di accendere un fuoco per una grigliata, ad esempio, è fondamentale farlo solo in aree attrezzate e sotto costante sorveglianza, evitando sempre - ma soprattutto nelle giornate ventose - posti con boschi e terreni coltivati nelle vicinanze. Il barbecue, poi, deve essere spento completamente prima di allontanarsi, così come bisogna evitare di gettare mozziconi di sigaretta o carboni ancora ardenti che potrebbero causare incendi in pochi istanti
