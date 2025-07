Vacanze, da shopping a pianificazione: le abitudini degli italiani

Le abitudini degli italiani in fatto di ferie estive continuano a cambiare, e lo fanno con marcate differenze da una regione all’altra. L’Italia divisa non solo sulle destinazioni preferite, ma anche sulle tempistiche con cui si organizzano le vacanze. È quanto emerge dal report AliExpress Consumer Insight 2025.

Prenotazioni anticipate al Nord, last minute al Centro

Secondo l’indagine, nelle regioni del Nord come la Lombardia, ma anche nel Sud, in particolare in Basilicata, i cittadini tendono a prenotare con largo anticipo, pianificando con attenzione le proprie ferie. Un’abitudine che consente di approfittare di offerte "early booking" e di una maggiore disponibilità nelle strutture ricettive. Al contrario, nelle Marche, prevale l’approccio last minute: molte famiglie decidono dove andare in vacanza solo all’ultimo momento, magari scegliendo in base a meteo, promozioni o disponibilità residua.