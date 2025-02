Carnevale Ambrosiano a Milano, date ed eventi da non perdere

Nel capoluogo lombardo e in tutta la Regione non si segue il rito romano, posticipando così festeggiamenti e sfilate di qualche giorno. Anche dal punto di vista liturgico ci sono alcune differenze, per esempio nella celebrazione della Messa e nei paramenti sacri utilizzati, ma la particolarità più evidente per la popolazione è proprio il diverso calendario

Il Carnevale Ambrosiano, segue un calendario diverso rispetto a quello tradizionale, con le celebrazioni che continuano anche quando nel resto d’Italia tutto è già terminato. Rispetto al rito romano, quello ambrosiano presenta qualche differenza: la Quaresima non inizia il Mercoledì delle Ceneri, ma viene posticipata alla prima domenica successiva. Questo spostamento è alla base del diverso ordine degli eventi del Carnevale Ambrosiano, che si prolungano fino al sabato successivo al Martedì Grasso, il Sabato Grasso, che nel 2025 cadrà l’8 marzo.

La leggenda

La tradizione, secondo la leggenda, risale a Sant’Ambrogio, oggi patrono di Milano. Si racconta che, trovandosi in viaggio, il vescovo chiese alla popolazione di attendere il suo ritorno prima di dare inizio alla Quaresima, prolungando così il periodo di festa. Ancora oggi, questa usanza viene rispettata non solo a Milano, ma anche in altre città lombarde come Monza, Lecco, Varese e alcune zone delle province di Como e Bergamo.

Un ricco programma

Milano e le altre città che seguono il rito ambrosiano possono godere di giorni extra di festeggiamenti, attirando visitatori e turisti desiderosi di vivere l’atmosfera carnevalesca anche dopo la fine ufficiale del Carnevale nel resto della Penisola. Nella città meneghina ci saranno sfilate in maschera e spettacoli in tutto il centro, da Corso Venezia al Castello Sforzesco, con esibizioni di artisti di strada e animazione per tutte le età, ma anche eventi outdoor dedicati ai più piccoli nei principali parchi milanesi.