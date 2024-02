Carnevale a Milano, perché nel rito ambrosiano inizia dopo

Nel calendario liturgico romano, il Carnevale inizia con il cosiddetto giovedì grasso, che quest’anno è stato l’8 febbraio, e si conclude con il martedì grasso, il giorno prima del mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima, quest’anno il 14 febbraio. Nel rito ambrosiano, invece, la Quaresima inizia quattro giorni dopo, la domenica, seguendo l’antica usanza. La differenza deriva dal modo in cui il rito ambrosiano e quello romano calcolano l’inizio della Quaresima. Come spiega la Diocesi Ambrosiana, questa discrepanza ha ragioni sia liturgiche che storiche.

Il rito ambrosiano

Il rito ambrosiano è in vigore nelle circa mille parrocchie della Diocesi di Milano, che comprende le province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, oltre alla gran parte di quelle di Varese e Como, in un centinaio di parrocchie nelle diocesi di Bergamo, Lodi, Novara e Pavia, e in alcune aree del Canton Ticino, in Svizzera. Questa tradizione risale a Sant’Ambrogio, vescovo di Milano dal 374 al 397 e patrono della città, ma si è sviluppata a partire dal secolo successivo. La Diocesi Ambrosiana precisa che non si tratta di un sistema liturgico alternativo a quello della Chiesa di Roma, ma piuttosto della possibilità di seguire consuetudini locali, che includono elementi di altre liturgie latine.