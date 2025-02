Ireland Week, torna a Milano l’evento dedicato alla cultura irlandese

Il capoluogo lombardo, dal 9 al 17 marzo, è pronto a ospitare la quarta edizione del festival itinerante sulle tracce delle celebrazioni di San Patrizio, il patrono dell’isola. Ecco gli eventi più importanti in programma, tra sapori, musica e ispirazioni di viaggio ascolta articolo

Dal 9 al 17 marzo Milano ospiterà la quarta edizione dell’Ireland Week, un festival itinerante dalla durata di nove giorni tra sapori irlandesi, danze, cinema, musica folk e Celtic rock. In occasione delle celebrazioni di San Patrizio, il patrono dell'isola, verranno infatti rievocate la cultura, l'arte e le tradizioni, in un clima di festa e condivisione. "L’obiettivo è raccontare l’Irlanda da prospettive inedite, coinvolgendo il pubblico attraverso esperienze immersive che ne celebrano l’unicità. L’Ireland Week a Milano è un evento che continua a crescere ed evolversi grazie all'entusiasmo e alla partecipazione del pubblico. Un ringraziamento speciale va al Comune di Milano per il suo patrocinio e a tutti i nostri partner, senza i quali questo straordinario progetto non sarebbe possibile. Siamo fieri di aver trasformato, in Italia, il giorno di San Patrizio in un'intera settimana di celebrazioni, rendendo la cultura irlandese accessibile a tutti con eventi in gran parte gratuiti”, ha reso noto Marcella Ercolini, direttrice del Turismo Irlandese in Italia.

Gli eventi in programma Anche quest’anno ci sarà un calendario ricco di eventi, ma con l’aggiunta di alcune novità, come la partecipazione dell’Irlanda a “Fa’ la cosa giusta”, in calendario a Rho Fiera, il 14, 15 e 16 marzo, in cui si parlerà di sostenibilità ambientale e sociale. La festa itinerante avrà inizio domenica 9 marzo a Cascina Cuccagna con Experience Ireland: si tratta di un centro culturale del capoluogo lombardo che si trasformerà in un vero e proprio laboratorio interattivo pronto ad accogliere laboratori, workshop, conferenze, musica e danze tipiche, dalle ore 11 alle 19. Per quanto riguarda la gastronomia, si potranno degustare i prodotti di "A Taste of Ireland", il food festival promosso da Bord Bia (ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage) che celebra le eccellenze culinarie dell'isola, come la carne di manzo Grass Fed, l’agnello, gli scampi, le ostriche e il salmone biologico. Sarà anche presente Bakehouse NI, iconica panetteria e caffetteria di Belfast, per chi vuole assaggiare prodotti da forno artigianali e pane a lievitazione naturale. Tra i vari appuntamenti, sono in programma alcuni incontri dedicati alle esperienze di viaggio, ad esempio, uno dedicato alla Wild Atlantic Way, la strada segnaletica panoramica più lunga del mondo, per promuovere una modalità più sostenibile di viaggiare attraverso le contee dell’isola, oppure, uno focalizzato sull’Irlanda del Nord, tra le nuove tendenze urbane, sostenibilità, patrimoni Unesco e numerose località set per film e serie TV. Leggi anche Irlanda del Nord, la Brexit dà il via alla "battaglia delle etichette"

Cinema, sport e musica dal vivo La festa prosegue con altri eventi, portando nelle strade di Milano artisti di strada con un repertorio di musica folk/rock irlandese e ballerini di danze tradizionali. Sarà possibile anche vedere film in lingua originale ambientati in Irlanda o comunque connessi all’isola: lunedì 10 verrà proiettato “Brooklyn”, martedì 11 “Belfast”, mercoledì 12 “Nothing Compares”, giovedì 13 “The Banshees of Inisherin” e, infine, venerdì 14 “The Problem with People”. È consigliata la prenotazione e il costo del biglietto è di 2,5 euro, tranne per “Nothing Compares” e “The Problem with People” la cui visione è gratuita. Inoltre, la settimana dell’Ireland Week coincide con la fase finale del torneo internazionale di rugby Sei Nazioni e il 15 marzo l’attenzione sarà sulla partita che vede in gara proprio l’Italia e l’Irlanda, alle ore 15.15. Mentre, per vedere dello sport dal vivo sono stati organizzati anche degli incontri di calcio gaelico. Il 13 marzo si terrà l’incontro “Irlanda in bici” con esperti di cicloturismo per approfondire gli itinerari irlandesi percorribili in bicicletta, poi, nel fine settimana di San Patrizio sarà possibile ascoltare i concerti all’Hard Rock Cafè con tribute band Lizberries ai Cranberries, oppure, allo Spirit de Milan, partecipare al festival “Spirit of Ireland” con il suo vasto programma di eventi. Altri locali che ospiteranno il folklore irlandese sono il Pogue Mahone’s Pub, il Mullighan’s, l’Old Fox Pub, e l’Harp Pub – Guinness, in cui, l’11 marzo ci sarà un aperitivo organizzato in lingua inglese da English for family. Potrebbe interessarti Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia: all'Olimpico finisce 24-73