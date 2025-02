Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia: all'Olimpico finisce 24-73

La squadra del ct Quesada subisce 11 mete e resta così al penultimo posto: domenica tornerà in campo in Inghilterra per la penultima giornata

Dura sconfitta per l'Italia nel Sei Nazioni di rugby contro la Francia allo stadio Olimpico di Roma. Gli Azzurri escono sconfitti 73-24 dai francesi con ben 11 mete subite e con un Ramos quasi perfetto al calcio. L'Italia ha iniziato con un ottimo approccio, è andata in vantaggio prima per 7-0 e poi per 10-7, realizzando due mete con Menoncello e Brex, che sono poi arrivate tre, ma nulla ha potuto alla distanza sulla strapotenza dei Galletti. La squadra del ct Quesada resta così al penultimo posto e domenica tornerà in campo in Inghilterra per la penultima giornata.