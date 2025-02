Cottura periodica, il metodo scientifico per l’uovo sodo perfetto

Il team, guidato da Pellegrino Musto ed Ernesto Di Maio, ha condotto una serie di esperimenti per capire come ottenere il perfetto uovo sodo. L'obiettivo degli esperti era quello di elaborare un metodo scientifico che consentisse di cuocere la pietanza in modo uniforme, con un contenuto nutrizionale più elevato rispetto agli altri comuni metodi di preparazione. Secondo gli esperti, tuorlo e albume richiedono temperature diverse per la cottura, rispettivamente di 65°C e 85°C. Nell'ambito dell'indagine, il gruppo di ricerca ha sviluppato un metodo per ottenere uova cotte in maniera omogenea.

Leggi anche:

Giornata Mondiale della Nutella, 10 ricette dal mondo