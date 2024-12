Ciocomiti lancerà uno spazio sensoriale sul cioccolato unico in Italia

L’azienda trentina che produce cioccolato di alta qualità affinato in quota ha inaugurato la nuova sede produttiva e il Ciocomiti Café a Dimaro Folgarida, rivelando che nel 2025 trasformerà la sua chocolate experience in un percorso didattico per golosi senza precedenti ascolta articolo



Sabato 14 dicembre, Ciocomiti, azienda dolciaria trentina specializzata nella produzione di cioccolato artigianale di alta qualità, ha inaugurato a Dimaro Folgarida (Trento) la sua nuova sede produttiva e il Ciocomiti Café. All’evento erano presenti gli assessori provinciali Achille Spinelli e Roberto Failoni, il sindaco Andrea Lazzaroni e numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale. L’inaugurazione è stata l’occasione per annunciare l’apertura, prevista per il 2025, di uno spazio esperienziale e sensoriale dedicato al cioccolato unico in Italia.



Ciocomiti

Chocolate experience: un percorso didattico per tutte le età

Questo spazio si candida a diventare un polo di attrazione senza precedenti, in cui si potrà compiere un itinerario nel mondo del cacao: a partire dalla storia del prodotto, attraversando le aree geografiche di coltivazione, per arrivare alle modalità di coltivazione e produzione, si potrà compiere un percorso bean to bar (dalla fava di cacao alla tavoletta), ricco di attività interattive che coinvolgeranno i visitatori in un viaggio tra cacao e territorio trentino. “Qui potranno venire tutti, dagli 0 ai 99 anni”, ha spiegato il Ceo Matteo Fedrizzi “non soltanto le scuole, ma anche gli appassionati e i golosi, per avere un’esperienza visiva, olfattiva e gustativa unica, entrando letteralmente in una piantagione di cacao e scoprendo i segreti di una fabbrica di cioccolato”. Questa inedita chocolate experience, che valica i confini del mero museo aziendale e attrarrà turisti, scuole e tutti gli amanti del cibo degli dei, coprirà oltre 350 metri quadri degli oltre 2200 della nuova sede produttiva e del nuovo negozio Ciocomiti Café.

Ciocomiti

Ciocomiti: un’eccellenza della Val di Sole

L’inaugurazione dimostra la continua crescita di questa azienda, un’eccellenza della Val di Sole. “Inauguriamo la sede di un’impresa che ha realizzato qualcosa di notevole - ha evidenziato l’assessore Spinelli -, e che in un territorio particolare è riuscita a far nascere e crescere un sogno e a diventare un riferimento nel suo settore”. “Il percorso da fare è ancora lungo, ma molto è già stato fatto: è qualcosa di straordinario che ci onora per l’investimento privato. La Provincia e Trentino Sviluppo hanno creduto in questa iniziativa e hanno contribuito a svilupparla. Ci saremo anche in futuro”: ha concluso l’assessore. “Abbiamo bisogno di aziende che crescono e creano valore come questa”, ha aggiunto l’assessore Failoni.

Da sin. a destra: Paolo Stefanolli: IT e responsabile acquisti, Luca Bondioli: socio amministratore, cura tutta la parte PR e finanza, Serena Cristoforetti: marketing eventi e private label, Andrea Guerrato: responsabile stabilimento e produzione, Martina Lucchini: team di produzione e confezionamentoe, Matteo Fedrizzi: socio amministratore, si occupa della parte operativa dell'azienda. - Ciocomiti

Prima in Italia ad affinare la massa di cacao in quota

Nel panorama competitivo del settore, Ciocomiti si distingue per essere stata la prima in Italia ad affinare la massa di cacao in quota. Questo particolare procedimento, sfruttando la pressione atmosferica e l’ossigenazione naturale dell’aria delle Dolomiti, conferisce alle tavolette di cioccolato della linea Altapietra, macinate rigorosamente a pietra, un sapore e proprietà organolettiche uniche. Oltre a questa tecnica innovativa, Ciocomiti si è affermata grazie alla continua ricerca e sperimentazione, che hanno arricchito il suo catalogo con prodotti diventati veri must. Tra questi spiccano i filetti di zenzero e di arancia ricoperti di fondente cuvée al 71%, la Ciocomela (un connubio tra il cioccolato e la tradizionale mela trentina) e creazioni originali come il salame di cioccolato abbinato al “formaggio coi buchi” (realizzato con cioccolato bianco e riso soffiato). Completano l’offerta le creme spalmabili con il 50% di nocciole e una vasta gamma di praline, tra cui quella all’Amaro Alpino e la più recente versione allo strudel.

Ciocomiti

Nuovi punti vendita in arrivo

Grazie alla vasta gamma e all’originalità dei suoi prodotti, l’azienda, fondata nel 2014 da Matteo Fedrizzi e successivamente affiancata dal socio amministratore Luca Bondioli, ha ottenuto continui riconoscimenti e risultati positivi. Dopo aver toccato i 2,5 milioni di euro di fatturato nel 2023, il 2024 si chiuderà oltre i 3 milioni. L’obiettivo per il 2025 è di oltrepassare i 4 milioni e, nei tre anni successivi, arrivare a 8 milioni di euro. Questa crescita permetterà di incrementare ulteriormente l’organico, aggiungendo nuovi collaboratori ai 28 dipendenti e ai 22 lavoratori stagionali già impiegati. Nel 2025, oltre ai negozi di Ortisei, Madonna di Campiglio e Passo del Tonale e al nuovissimo Ciocomiti Café di Dimaro Folgarida, si aggiungeranno altri due punti vendita a Trento e Verona, con il piano di allargarsi progressivamente a tutto il nord Italia.

Ciocomiti

Tra innovazione e territorio: i piani di crescita di Ciocomiti

Ai recenti successi di Ciocomiti corrispondono importanti impegni finanziari. L’apertura della nuova fabbrica di cioccolato ha comportato un investimento da parte di Ciocomiti pari a 1 milione di euro per la ristrutturazione dell’immobile e a 500mila euro per i macchinari e il negozio. A questi si aggiunge il contributo di Trentino Sviluppo, pari a 850mila euro per l’acquisto dell’edificio e 250mila euro per migliorie e innovazioni. La stretta collaborazione con Trentino Sviluppo, società di sistema della Provincia autonoma di Trento dedicata a favorire lo sviluppo sostenibile del sistema trentino, costituisce una delle chiavi per comprendere come la crescita di Ciocomiti sia legata a doppio filo col territorio.

Proprio per mantenere stretto questo legame e continuare a crescere, Ciocomiti ha annunciato l’imminente lancio a metà febbraio di una campagna popolare di raccolta fondi attraverso Mamacrowd, la principale piattaforma italiana digitale per investimenti in equity crowdfunding. L’obiettivo è raccogliere circa 2 milioni di euro per aprire almeno altri 10 negozi diretti. “Con questa operazione - ha dichiarato Bondioli - vorremmo che Ciocomiti diventasse patrimonio del Trentino e della Val di Sole, perché anche a fronte di un investimento esiguo si potrà diventare azionisti di Ciocomiti e usufruire di scontistiche dedicate in tutti i Ciocomiti Point e nelle strutture del gruppo”, di cui fa parte anche il fiore all’occhiello di Baita Ciocomiti, l’ex malga riconvertita in ristorante di fine dining, incastonata a 1790 metri d’altezza nel panorama mozzafiato delle Dolomiti di Brenta. Leggi anche Giornata mondiale del cioccolato: 5 ricette fresche per l'estate