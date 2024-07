Giornata mondiale del cioccolato: 5 ricette fresche per l'estate

Il 7 luglio si celebra in tutto il mondo il Chocolate Day. Dalla cheesecake al cioccolato ai cupcake al cioccolato e ciliegie, ecco cinque ricette estive consigliate dallo storico ricettario di cucina “Il cucchiaio d’argento” ascolta articolo

Non c'è forse niente più del cioccolato che in fatto di gusto metta d'accordo tutti. Definito spesso “oro nero”, il cioccolato merita una celebrazione speciale, e infatti ha una giornata mondiale tutta sua, che si celebra oggi, 7 luglio. Perfetto per ogni stagione, il cioccolato è l'ingrediente ideale per creare dolci freschi e irresistibili anche nei mesi più caldi. Ecco cinque ricette estive consigliate dallo storico ricettario di cucina “Il cucchiaio d’argento”.



Il cucchiaio d’argento

Cheesecake al cioccolato

La cheesecake al cioccolato è un dolce squisito capace di conquistare gli amanti del cioccolato, ma non solo. Per prepararla bisogna tritare finemente 230 grammi di biscotti al cioccolato e cereali, unirli a 110 grammi di burro fuso e amalgamare bene. Questo composto va poi trasferito in uno stampo a cerniera da 22 centimetri di diametro, ben imburrato, e pressato e livellato con il dorso di un cucchiaio, quindi va messo in frigorifero mentre ci si dedica al ripieno. Il ripieno si prepara facendo sciogliere 150 grammi di cioccolato fondente e 50 grammi di cioccolato al latte a bagnomaria o al microonde e lasciandoli intiepidire. In una ciotola si uniscono 500 grammi di Philadelphia, 150 millilitri di yogurt greco, 150 millilitri di panna fresca e 200 grammi di zucchero semolato, lavorando con uno sbattitore elettrico fino a ottenere una crema omogenea, quindi si aggiungono 4 uova, una alla volta, sempre lavorando. Si aggiunge poi il cioccolato fuso e intiepidito, amalgamando bene con una spatola, e per ultimo un cucchiaio colmo di amido di mais setacciato, mescolando fino a incorporarlo perfettamente. Il composto ottenuto va trasferito nello stampo sulla base di biscotti e livellato, quindi si cuoce in forno preriscaldato a 175 gradi per un'ora. Una volta sfornata, la cheesecake va lasciata raffreddare a temperatura ambiente e poi posta in frigorifero per almeno 3 ore. Al momento di servire, si decora con cacao amaro in polvere setacciato e con scaglie di cioccolato. leggi anche Torino, nasce il museo del cioccolato e del gianduia

Il cucchiaio d’argento

Bavarese al cioccolato bianco con gelatina di Kir Royal

La bavarese al cioccolato bianco con gelatina di Kir Royal è un dolce raffinato e fresco, perfetto per l'estate. Per prepararla, mentre si mettono in ammollo 8 grammi di gelatina alimentare in acqua fredda per 10 minuti, si mescolano 270 millilitri di champagne con 30 millilitri di crème de cassis e un cucchiaio di zucchero semolato in una casseruola, portando a ebollizione. Poi, si unisce la gelatina ben strizzata, si mescola per farla sciogliere e si versa il tutto in uno stampo da budino da 20 centimetri di diametro, facendo raffreddare il composto e ponendolo in frigorifero per almeno 2 ore. Nel frattempo si prepara la bavarese mettendo in ammollo 8 grammi di gelatina in acqua fredda per 10 minuti, tritando 180 grammi di cioccolato bianco e raccogliendolo in una casseruola insieme a 240 millilitri di latte intero. Si fa sciogliere il cioccolato e si porta il composto al limite dell’ebollizione, mentre in un'altra casseruola si sbattono 4 tuorli con 50 grammi di zucchero semolato. Si versa a filo il composto filtrato di latte e cioccolato sui tuorli e si pone di nuovo sul fuoco a fiamma bassa, mescolando continuamente fino a raggiungere la temperatura di 82 gradi. Il tutto è da trasferire in una ciotola. Si unisce poi la gelatina ben strizzata e si mescola fino a farla sciogliere, poi si fa intiepidire e si incorporano 140 millilitri di panna semi-montata con una spatola. Si versa il composto nello stampo sulla gelatina solidificata, si livella e si fa riposare in frigorifero per almeno 4 ore. Prima di servire, si sforma la bavarese immergendo velocemente lo stampo in acqua calda, capovolgendolo sul piatto da portata e decorando con ribes rosso e menta fresca. leggi anche Giornata mondiale del cioccolato: le proprietà del “cibo degli dei”

Il cucchiaio d’argento

Cupcake al cioccolato e ciliegie

I cupcake al cioccolato e ciliegie, con la loro glassa rosa, sono dolcetti irresistibili. Per prepararli si inizia dalla composta di ciliegie, tagliando a metà 150 grammi di ciliegie, denocciolandole e mettendole in una padella antiaderente con 75 grammi di zucchero semolato. Si cuociono a fiamma media fino a ottenere un composto morbido, poi si spegne il fuoco e si tiene da parte il composto, lasciandolo raffreddare e pesandone 110 grammi per il frosting. Per i tortini, si montano 60 grammi di burro morbido con 60 grammi di zucchero semolato fino a ottenere un composto chiaro e spumoso, si aggiunge un uovo e si amalgama, poi si uniscono 90 grammi di farina 00, un cucchiaino di lievito per dolci, un quarto di cucchiaino di bicarbonato e 20 grammi di cacao setacciati, amalgamando bene il tutto con 50 millilitri di latte a filo. Quando il composto è omogeneo, si riempiono per tre quarti 6 stampini da muffin imburrati e infarinati, cuocendo nel forno già caldo a 180 gradi per 25 minuti. Dopo aver sfornato e fatto raffreddare completamente i tortini, si prepara il frosting montando 115 grammi di burro morbido con lo sbattitore elettrico fino a ottenere una crema spumosa, aggiungendo 180 grammi di zucchero a velo setacciato, un cucchiaio di panna e 110 grammi di composta di ciliegie, montando fino a ottenere una crema sostenuta. Con una sac a poche si decorano i tortini con la crema al burro e si pone in cima a ciascuno di essi una ciliegia, servendo subito i cupcake al cioccolato e ciliegie. leggi anche Cacao, prezzi record: superati i 10mila dollari a tonnellata

Il cucchiaio d’argento

Crema al cioccolato

La crema al cioccolato è un dolce amato anche dai più piccoli. Per prepararla, si grattugiano 125 grammi di cioccolato fondente con una grattugia a fori larghi, si versano 750 millilitri di latte in una casseruola, ponendoli sul fuoco insieme a 4 cucchiaini di caffè solubile e un bastoncino di cannella, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Si uniscono poi 50 grammi di burro e il cioccolato grattugiato, cuocendo a fiamma moderata per dieci minuti e mescolando con una frusta per amalgamare. In una terrina si stemperano 25 grammi di fecola con un uovo e 100 grammi di miele fluido, mescolando fino a ottenere un composto liscio. Si filtra il latte con un colino a maglie fini e lo si utilizza per diluire il composto di miele, fecola e uovo, versandolo a filo e mescolando continuamente. Il tutto viene versato in una casseruola e cotto per altri dieci minuti, mescolando continuamente senza far bollire, fino a ottenere una crema abbastanza densa. Si toglie dal fuoco, si trasferisce in una ciotola e si copre con pellicola a contatto, lasciando raffreddare a temperatura ambiente. La crema viene poi divisa in quattro coppette e posta in frigorifero per un’ora. Al momento di servire, si spolverizza la superficie della crema al cioccolato con cacao setacciato. leggi anche Fondente a buon mercato, le migliori tavolette secondo Altroconsumo

Il cucchiaio d’argento

Torta fredda alla Nutella

La torta fredda alla Nutella è un dessert che conquista con un abbinamento irresistibile e tanta frutta fresca. Per prepararla, si tritano finemente 400 grammi di biscotti, unendoli a 150 grammi di burro fuso, amalgamando bene. Questo composto va trasferito in uno stampo a cerniera da 24 centimetri di diametro, foderato con carta forno, pressandolo e livellandolo bene, quindi va messo in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo si prepara la crema montando 500 grammi di Philadelphia con 200 grammi di Nutella e 300 millilitri di panna fresca, ottenendo una crema omogenea. Si distribuisce la crema ottenuta sulla base di biscotti e si livella bene, ponendo la torta in frigorifero per almeno 4 ore. Prima di servire, si decora la superficie con 50 grammi di lamponi freschi, 50 grammi di mirtilli e 50 grammi di more, aggiungendo a piacere anche qualche fogliolina di menta fresca.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24 leggi anche Baci Perugina al caffè, disponibile un nuovo gusto dei cioccolatini