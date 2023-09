Baci Perugina al caffè, disponibile un nuovo gusto dei cioccolatini

Nascono i Baci Perugina al Caffè: l'innovativa creazione prende vita nel cuore di Perugia, precisamente nello stabilimento di San Sisto, e nella scuola del Cioccolato del medesimo luogo. Si tratta di un vero e proprio laboratorio creativo dove esperti maestri cioccolatieri si dedicano con passione alla continua sperimentazione e innovazione.

Un'esperienza gustativa unica

L'azienda sottolinea con orgoglio che questa nuova prelibatezza offre un'esperienza gustativa unica, in cui l'intenso aroma del caffè si fonde in modo armonioso con la morbida delizia del cioccolato, regalando al palato un equilibrio delicato e irresistibile. Per la Perugina, appartenente al gruppo Nestlé, questa combinazione è destinata al successo, soprattutto considerando l'amore degli italiani per il caffè, una bevanda che, secondo vari studi, è consumata abitualmente dall'80% della popolazione adulta (18 anni e oltre). Ma non è solo il caffè a far parte delle tradizioni culinarie italiane: il cioccolato è un altro elemento fondamentale. Nei nuovi Baci Perugia al Caffè, una golosa copertura di cioccolato fondente al gusto di caffè avvolge un cuore soffice di gianduia, arricchito dalla croccante granella di nocciole e dall'estratto di caffè. Il tutto è coronato da una nocciola intera, riconoscibile tra mille.

I toni cromatici del caffè

L'incarto in alluminio che avvolge ciascun cioccolatino richiama i toni cromatici della bevanda del caffè, impreziosito da brillanti stelle dorate. Inoltre, l'azienda introduce una nuova grafica moderna e rinnovata su tutte le confezioni, mantenendo intatta l'anima autentica dei Baci. Questa variante al caffè è la prima ad indossare questo nuovo abito, regalando un tocco di freschezza e contemporaneità a uno dei simboli più amati del cioccolato italiano.