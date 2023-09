Rincari, ecco dove il caffè costa di più in Italia. La classifica

Uno dei riti più amati dagli italiani è sempre più salato come denuncia Assoutenti: rispetto a due anni fa la tazzina costa mediamente l’11,5% in più e questo significa che la pausa caffè costa agli italiani 720 milioni di euro in più. Da Reggio Calabria a Bolzano, da Messina a Belluno, ecco i più cari e più economici d’Italia