Il clima peserà anche sulla tazzina di caffè: ci costerà più cara. In sostanza, l'epoca del caffè di qualità a buon mercato si sta per chiudere. Le spese che i grandi produttori devono accollarsi per sostenere l'impatto del cambiamento climatico si ripercuoteranno inevitabilmente sul prezzo pagato al bar e al supermercato. Questa l'allarme lanciato in uno studio da Ethos Agriculture e da Conservation International and Solidaridad, organizzazioni internazionali attive nella salvaguardia dell'ambiente e nel monitoraggio del settore. (IL MIGLIOR CAFFE' ESPRESSO SI BEVE A ROVIGO)