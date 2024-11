2/11 @worldbestvineyards

In seconda posizione, situata su 4.300 ettari nella valle Millahue del Cile, troviamo VIK. Una miscela visionaria di vino, architettura, paesaggio e lusso. Dopo una ricerca di due anni per trovare il posto ottimale per produrre vini, Alex e Carrie Vik si stabilirono in questo angolo della valle, conosciuto come il "luogo d'oro" dai nativi Mapuche. L'esperienza tra questi vigneti si completa a La Huerrta, un ristorante biologico all'aperto dove il 100% degli ingredienti viene raccolto subito prima di essere preparato per i commensali.

