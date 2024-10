Introduzione

Il critico enogastronomico Eric Asimov del quotidiano statunitense ha pubblicato una piccola guida per consigliare la degustazione di uno dei vini italiani più amati al mondo. "Non avrei mai potuto immaginare, 10 anni fa, che avrei esaltato le virtù del Chianti Classico Riserva. Ma i tempi sono cambiati ed eccomi qui, a fare esattamente questo. Ero da tempo un grande fan del Chianti Classico. Lo sono ancora. È uno dei vini più sottovalutati e poco apprezzati al mondo. Ma fino a poco tempo fa non mi piacevano molto le Riserve, i fratelli più densi, più strutturati e più costosi del Chianti Classico", scrive Asimov sul New York Times. Ecco i suoi nove consigli di Chianti Classico Riserva