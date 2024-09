Treno del Foliage 2024: date, percorso e come prenotare

Per il viaggio sono previste tariffe differenti nei weekend e nei giorni feriali: • Sabato, domenica, festivi e prefestivi: prima classe 50 euro, seconda classe 40 euro. Il biglietto consente una fermata intermedia opzionale, da scegliere tra andata o ritorno. • Altri giorni: prima classe 46 euro, seconda classe 36 euro, con le stesse condizioni di fermata. Per i bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni non compiuti è previsto uno sconto del 50%, mentre i minori di 6 anni viaggiano gratuitamente se non occupano un posto a sedere.

I consigli



Dato l’alto numero di prenotazioni nei fine settimana, è consigliabile scegliere i giorni feriali per approfittare di tariffe più basse e minor affollamento.

Inoltre, per chi proviene dalla Lombardia, è consigliabile iniziare il viaggio dal capolinea svizzero di Locarno. La stazione di Locarno è facilmente raggiungibile grazie al treno diretto TILO RE80, che effettua collegamenti giornalieri da Milano Centrale a Locarno.



Cosa vedere lungo il percorso



A Domodossola, punto di partenza o arrivo del viaggio, si trovano luoghi di interesse come la storica Piazza Mercato e Palazzo San Francesco, sede dei Musei Civici, che ospitano fino al 12 gennaio 2025 la mostra “I tempi del Bello. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte”. Sempre in città, Casa De Rodis accoglie fino al 26 ottobre la mostra “Lorenzo Peretti. Natura e mistero”. Proseguendo verso la Svizzera, Locarno è nota per il lungolago, la centrale Piazza Grande e la vicina Ascona, facilmente raggiungibile in bus. Durante il periodo del Treno del Foliage, ci sono eventi da non perdere come la 25esima edizione dell’Autunno Gastronomico a Locarno fino al 22 ottobre e la manifestazione “Fuori di Zucca” a Santa Maria Maggiore il 19 e 20 ottobre. Inoltre, la Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” a Santa Maria Maggiore ospita la mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi” fino al 3 novembre. Lungo il percorso, si possono visitare il Santuario della Madonna del Sangue di Re e i borghi di Malesco e Santa Maria Maggiore. Sul versante svizzero, Intragna è nota per il campanile più alto del Ticino e il Museo regionale. A Verdasio partono due funivie che portano a punti panoramici per ammirare il foliage (biglietto della risalita non incluso nella tariffa del treno).



