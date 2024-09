Giappone, i treni “proiettile” Shinkansen compiono 60 anni

Nel 2021 in Giappone è scoppiato un caso per un fatto che in Italia non avrebbe neanche fatto notizia: un treno “proiettile” è arrivato con un minuto di ritardo e le autorità competenti hanno subito aperto un’inchiesta. Il motivo del ritardo? Il conducente aveva avuto urgente bisogno di andare in bagno e si era assentato per 3 minuti. Una negligenza, secondo la società ferroviaria, che non può verificarsi nel Paese famoso per la sua precisione e puntualità. In quell'occasione, la direzione dell'azienda aveva addirittura convocato una conferenza stampa per porgere le sue scuse agli utenti