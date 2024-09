Lifestyle

Dormire da re, 20 castelli in Italia per un soggiorno da favola

Torri merlate, letti a baldacchino, armature, arazzi e arredi d'epoca. Fortezze testimoni di un passato spesso glorioso trasformate in alberghi e residenze storiche. Dal Trentino alla Sicilia, passando per l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche, alloggiare circondati da possenti mura oggi non è più solo appannaggio di principi e principesse. Per una pausa diversa dal solito, ecco una selezione dei 20 castelli più affascinanti dove trascorrere un weekend o una vacanza da re a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio lungo l'Italia alla scoperta di vecchi castelli trasformati in hotel comincia a pochi chilometri da Merano, in Alto Adige, per visitare CASTEL FRAGSBURG, il più piccolo albergo a 5 stelle del Sudtirolo. Il maniero si presenta come uno chalet in muratura e legno, all’interno di un parco di dieci ettari. Edificato nel 1620 dagli eredi del conte Mämmingen, nel 1954 è entrato in possesso della famiglia Ortner

Arredi classici, boiserie, luci soffuse e atmosfere di una signorile casa d’altri tempi, con trofei di caccia e decori classici: queste le caratteristiche delle sale e delle camere da letto di Castel Fragsburg, dotate di salottino con ampie vetrate panoramiche. Tra i fiori all’occhiello di questo castello spiccano la piscina riscaldata all’aperto e il centro benessere Spa Castellum Natura dove potersi godere un pò di relax