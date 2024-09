Estate 2024, vacanze in Italia più care: calano i turisti nazionali

Introduzione

I prezzi nel settore turistico in Italia hanno subìto un deciso aumento quest'estate, con effetti negativi sul comparto a livello nazionale. Dai dati Eurostat emerge come il costo di pacchetti vacanze (cioè soggiorni o tour all-inclusive con viaggio, cibo, alloggio, guide, ecc.) ha registrato nel nostro Paese un vero boom, con una crescita del 19,5% contro il +6,6% della media Ue, che sale al +29,8% nel caso di pacchetti per località nazionali. Più contenuta la crescita dei prezzi per i pacchetti vacanza internazionali (+3,7%). In flessione, invece, i costi dei voli.

Sono tutti dati che fanno da sfondo a un calo delle presenze di italiani compensate da quelle degli stranieri. A certificarlo è un'indagine di Assoturismo Confesercenti, che vede una flessione dei turisti nazionali (-2,9%), a fronte di quelli internazionali (+1,6%). Una situazione che potrebbe vedere un miglioramento proprio a settembre: meteo caldo e tariffe da "bassa stagione" danno infatti una spinta al turismo. Nelle strutture ricettive si prevede l'arrivo di 15 milioni di turisti, per un totale di 50,2 milioni di pernottamenti, lo 0,6% in più rispetto a settembre 2023.