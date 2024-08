Introduzione

Il termine “workation” (o anche "workcation") indica la pratica di combinare lavoro e tempo libero, unendoli in un unico contesto, per prolungare le vacanze. International Workplace Group ha stilato il secondo Barometro annuale “Work from Anywhere” (Wfa), individuando quali sono le città migliori per i lavoratori ibridi nel 2024.



Le 30 città selezionate sono state valutate in base a 10 criteri chiave. In cima alla lista c’è Budapest. Tra le prime dieci c’è anche il capoluogo lombardo. Ecco gli altri nomi