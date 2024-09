Introduzione

Una delle principali agenzie di viaggi online, eDreams, ha condotto un sondaggio su 9 mila intervistati tra Italia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti per conoscere le abitudini e il rapporto che c’è tra social media e vacanze. I viaggiatori italiani sono tra i più sensibili ai social media quando si tratta di scegliere una destinazione, con il 66% che non è mai rimasto deluso dalla destinazione prenotata su ispirazione dei vari feed, mentre il 29% dichiara di aver vissuto un’esperienza inferiore alle aspettative.

Ma perché si postano foto e video delle vacanze? Il 48% dei vacanzieri del Belpaese vede i social media come un “diario digitale” dove poter conservare i propri ricordi, seguito da un 15% che desidera consigliare alla propria community nuove destinazioni da visitare, mentre il 17% afferma che non condividerebbe fotografie dei propri viaggi. C’è poi differenza se si parla di uomini o di donne: il 51% degli intervistati afferma di non aver mai visitato una destinazione influenzato dal mondo digitale contro il 44% delle risposte della controparte femminile, che però ha vissuto maggiormente un senso di delusione