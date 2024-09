Settimana europea della mobilità 2024, le iniziative in Italia

Dal 16 al 22 settembre, in centinaia di città italiane sono in programma eventi e iniziative volti a incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi all'auto privata, come la bicicletta e i mezzi pubblici

Il tema scelto per la campagna di quest'anno è "La condivisione degli spazi pubblici" e si basa su quattro principali linee guida tematiche di intervento. La prima riguarda l'idea di vivere lo spazio pubblico in modo diverso, immaginando strade e piazze come luoghi aperti a tutti, non più dominati dalle auto. La seconda linea guida punta a riqualificare insieme lo spazio urbano, invitando cittadini e amministrazioni a collaborare per rendere le città più accoglienti e sostenibili. Un altro aspetto fondamentale è la creazione di strade scolastiche sicure, che permettano spostamenti attivi, specialmente per i bambini. Infine, si pone l'accento sulla pianificazione e progettazione di strade più sicure.

Una “Giornata senza auto” in tante città italiane



La Settimana si conclude con la Giornata mondiale senza auto, un'iniziativa a cui molte città italiane aderiscono chiudendo al traffico una o più aree, oppure in alcuni casi l'intero centro urbano. Queste zone saranno riservate esclusivamente a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici. L'iniziativa dura almeno un'intera giornata, solitamente dalle prime ore del mattino fino a un'ora oltre il normale orario di lavoro, per promuovere una mobilità più sostenibile.



Fiab e le iniziative per la Settimana della mobilità



Tra i protagonisti italiani della Settimana europea della mobilità, c’è ancora una volta Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, un'organizzazione che da oltre trent'anni sostiene la mobilità ciclistica in Italia. Nel 2023, Fiab ha registrato 230 eventi in 190 città italiane, e per l'edizione 2024 punta a superare questi numeri. Un appuntamento fisso della Settimana organizzato dalla federazione è il Bike to Work Day, che quest’anno si terrà venerdì 20 settembre. L’iniziativa invita tutti a recarsi al lavoro in bicicletta, contribuendo così a ridurre traffico e inquinamento. Un'altra iniziativa di grande impatto targata Fiab è il Park(ing) Day, in programma il 21 e 22 settembre, che prevede la trasformazione temporanea degli spazi di parcheggio in aree dedicate alla socialità e alla creatività. Sempre domenica 22 settembre si terrà anche SportCity Day, un evento promosso dalla Fondazione SportCity che trasformerà oltre 140 città italiane in vere e proprie palestre a cielo aperto, dove sarà possibile partecipare a più di 60 attività sportive. Oltre agli eventi specifici, tutta la Settimana europea della mobilità è dedicata alla sfida "Car Free", che invita i cittadini a sperimentare stili di vita meno dipendenti dall'auto.



