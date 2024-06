Giornata della bicicletta, tutti gli incentivi per chi usa la bici

Istituita nel 2018, la ricorrenza rappresenta una occasione per promuovere l'utilizzo delle due ruote al posto delle automobili, per contribuire a ridurre le emissioni e tutelare l'ambiente e la nostra salute. Dal progetto "Pedala, Firenze ti premia" a "Bike to work" a Modena: ecco tutti i bonus per chi pedala

Oggi, 3 giugno, in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della bicicletta. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2018, la ricorrenza punta a sottolineare l'importanza e la versatilità di un mezzo di trasporto antico (fu inventato nell'Ottocento), intramontabile e soprattutto sostenibile. Proprio per questo, la Giornata della biciletta rappresenta oggi una grande occasione per promuovere l'utilizzo delle due ruote al posto delle automobili, per contribuire a ridurre le emissioni e tutelare l'ambiente e la nostra salute. Ma quali sono gli incentivi per chi pedala? Vediamoli insieme.

Gli incentivi a Firenze

Attraverso l'iniziativa “Pedala, Firenze ti premia”, il Comune fiorentino ha varato i primi incentivi per l'uso della bici. Il progetto prevede un contributo mensibile per coloro che passeranno alle due ruote abbandonando i mezzi a motore all'interno del capoluogo toscano, con un bonus di 20 centesimi per ogni chilometro percorso. Gi incentivi saranno accreditati (tramite bonifico sul conto corrente) solo per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro. Per tutti gli altri percorsi saranno calcolati 5 centesimi per chilometro. L’importo massimo maturabile sarà di 2 euro al giorno e 30 euro al mese.

Per chi invece utilizzava già la bici per gli spostamenti quotidiani il bonus ammonterà a 15 centesimi a chilometro (per gli spotamenti casa-lavoro o casa-scuola), con l'aggiunta dei 5 centesimi per i tragitti generici. L’importo massimo maturabile è di 1,20 euro al giorno e 30 euro al mese.