Roma, arrivano gli Electric Days sul futuro sostenibile della mobilità

Dopo il successo di pubblico della scorsa edizione, l’evento aperto al pubblico - a ingresso gratuito - dedicato alla transizione energetica della mobilità, promosso da Motor1.com e InsideEVs.it, avrà luogo per il secondo anno consecutivo al Parco del Laghetto dell’Eur e nelle strade circostanti del quartiere. Per questa nuova edizione Electric Days amplia ancor di più la sua offerta affiancando al collaudato binomio fatto di divulgazione ed experience un nuovo ingrediente: l'intrattenimento. La manifestazione, infatti, includerà la Notte Bianca dell'Eur - organizzata in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio - la sera dell’8 giugno, con i concerti di Gemello e WHTRSH e altri artisti. Il Municipio Roma IX Eur, riconosce l'evento come un'iniziativa di grande valore per il territorio sotto gli aspetti ambientale, turistico, economico e sociale. Electric Days Notte Bianca dell’Eur, rappresenta un'importante vetrina per Roma, valorizzando l'immagine della città come capitale attenta all'innovazione e alla tutela dell'ambiente. Tantissime le attività previste nei tre giorni: sport all’area aperta, gaming, laboratori e giochi per famiglie e bambini, e-boat tour sulle acque del Laghetto dell'Eur a bordo di imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder delle realtà che stanno attuando il cambiamento a basse emissioni in Italia e in Europa. Oltre naturalmente ai test-drive delle auto elettrificate (previa registrazione sul sito). Con gli incentivi governativi per l'acquisto di auto a basse emissioni ormai in dirittura d'arrivo, gli Electric Days saranno infatti l'occasione perfetta per scoprire le novità del panorama elettrificato, provare le più recenti tecnologie e ricevere i consigli degli esperti di Motor1 e InsideEVs Italia.



Expo Village e Test Drive

Le novità più salienti del mondo automotive saranno in mostra ad Electric Days: le ibride, plug-in ed elettriche protagoniste della transizione della mobilità potranno essere scoperte e toccate da vicino in un'area espositiva di oltre 500 metri lungo Viale America. Berline, utilitarie, SUV e non solo potranno essere provati su strada (previa registrazione sul sito e in location) affiancati da driver esperti che illustreranno nel dettaglio le caratteristiche della vettura su percorsi dedicati, per comprendere meglio le tecnologie legate all'elettrificazione e orientarsi verso la scelta. Le realtà e i brand presenti saranno: BYD, Charge Guru, DR, Ford, Honda, Hyundai, Mercury Marine, Michelin, Motus-e, Plenitude + Becharge, Renault, Smart, Swapa, Telepass, Tesla e Volvo, con la partnership tecnica di HDI Assicurazioni e Fasolini Tiny House.

House of Electric Days - la casa sostenibile

La transizione e il cambiamento verso la sostenibilità partono dai piccoli gesti, dalle abitudini di tutti i giorni, dalle mura domestiche. Per capire come fare basterà visitare la House of Electric Days all'interno dell'area Expo, che riporterà tutte le tecnologie necessarie a mettere in atto una piccola grande rivoluzione.

Le altre attività dinamiche

Non solo auto e moto: tutti i mezzi della urban mobility rimangono i protagonisti della quarta edizione di Electric Days, che amplia il suo programma di attività dinamiche per rendere la transizione un gioco adatto a tutte e tutti, da 0 a 99 anni.

E-boat Tour

L'elettrico non conosce confini. Per questo, durante il weekend di Electric Days si potrà fare un'esperienza più unica che rara: girare sulle acque del Laghetto dell'EUR a bordo di imbarcazioni elettriche.

Electric Party - Rivoluzione in musica

Dopo il tramonto, la divulgazione lascia spazio all'intrattenimento puro, il silenzio dei motori elettrificati viene sostituito dal sound che meglio interpreta la voglia di futuro, di città sostenibili e a misura d'uomo nel target dei più giovani e non solo. Electric Party è un vero e proprio festival musicale che vedrà il Main Stage ospitare alcuni dei nomi più noti del panorama urban, electro e hip-hop italiano nelle serate di venerdì 7 e sabato 8 giugno. Tra gli artisti che saliranno sul palco: Gemello, WHTRSH e tanti altri.

Area Fitness & Sport

Lo scopo che muove la transizione energetica e la ricerca di una mobilità sostenibile è il miglioramento dello stato di salute del pianeta e quindi delle nostre vite. Inquinare meno e essere più consapevoli della propria carbon footprint è un grande passo in avanti, ma non basta se non ci si prende cura di sé stessi. Per questo durante gli Electric Days ci saranno spazi dedicati alle attività Open Air. Lezioni di Yoga, sfide di street basket e tanti altri sport scandiranno il weekend di Electric Days.

Area Gaming e Tech

Oggi il verbo guidare ha assunto un significato tutto nuovo: lo si può fare senza spostarsi di un centimetro, ma allo stesso tempo avendo tutte le sensazioni della guida "vera" grazie ai simulatori e all'evoluzione delle piattaforme di gaming. Gli eSport oggi sono a tutti gli effetti un ramo del motorsport. Per questo motivo sarà possibile sperimentarli a Electric days.

Area Family & Kids

Educare alla sostenibilità e alla transizione è l’obiettivo di Electric Days per questo il festival guarda con attenzione alle generazioni future. La manifestazione avrà un'intera area dedicata alle famiglie ai bambini in collaborazione con DNA - Coccole Sonore, per far provare ai più piccoli le stesse esperienze dedicata agli adulti con tante attività: mini-test drive all'interno di circuiti dedicati, laboratori scientifici e animazione edutainment, intrattenimento con i beniamini dei bimbi, che usciranno dagli schermi di tablet e TV per arrivare agli Electric Days 2024