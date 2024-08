Bambini in viaggio, prima del back to school settembre a Malta

Prima della scuola, ma anche per un week end quasi autunnale, Malta è sempre una buona idea. Non troppo lontano dall'Italia, sole molti mesi l'anno, un mare meraviglioso. Inoltre un viaggio a Malta è un’esperienza che permette di raddoppiare il valore del proprio tempo: conoscere il passato antico per raccogliere ricordi che resteranno indelebili nel futuro. A cura di Gaia Mombelli