Quali sono le migliori pizzerie in Italia nel 2024? La classifica di 50 Top Pizza

Milano è stata la sede della cerimonia di premiazione, punto culminante della Pizza Week, che si svolgerà fino al 13 luglio. Questo evento è un'ottima opportunità per capire come il mondo della pizza sia in costante sviluppo. Luciano Pignataro, giornalista e curatore di 50 Top insieme a Barbara Guerra e Albert Sapere, ha dichiarato, citato da Lacucinaitaliana.it, che ormai la "pizza è diventata la punta di diamante del made in Italy". Il prossimo 10 settembre, a Napoli verrà svelata la classifica delle migliori pizzerie del mondo del 2024

