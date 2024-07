La pizza migliore del mondo è negli Usa: polemiche per articolo NYT

Non è passato inosservato l’articolo del New York Times dal titolo “How America Became the Capital of Great Pizza”. Ovvero come l’America è diventata la capitale della pizza di qualità. Un titolo abbastanza provocatorio che ha scatenato anche una serie di polemiche. D’altra parte, come si legge sul sito dell’Unesco, ”l’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano” è stata riconosciuta come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Leggendo però in modo più approfondito, l’articolo in realtà riporta uno spaccato della contemporaneità americana, culinaria e non solo.