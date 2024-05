Giornata nazionale della bicicletta, i modelli più richiesti in Italia

Istituita nel 2010 su iniziativa del ministero dell'Ambiente, la giornata mira a sensibilizzare sull'utilizzo della bici come mezzo sostenibile per gli spostamenti. Ecco i modelli più acquistati nella Penisola, tra e-bike e bici tradizionali ascolta articolo

Domenica 12 maggio è la Giornata nazionale della bicicletta. Istituita nel 2010 su iniziativa del ministero dell'Ambiente, la ricorrenza mira a sensibilizzare sull'utilizzo della bici come mezzo sostenibile per gli spostamenti. Utilizzare la bici è infatti sinonimo di attenzione per l'ambiente, riduce i costi ambientali e sociali e dei gas serra, migliora la qualità dell'aria e abbassa l'inquinamento acustico. In occasione della giornata nazionale, tante sono le iniziative organizzate in tutta Italia per promuovere escursioni guidate in sella al proprio mezzo a due ruote green. Ma quali sono i modelli di bici più amati e richiesti dagli italiani?



Una bici venduta su 4 è un’e-bike

A fare luce sui gusti degli italiani in tema di biciclette sono i dati di Confindustria Ancma Associazione Ciclo Motociclo Accessori), relativi al mercato 2023 del comparto, presentati a Milano, a marzo, durante la quarta edizione degli Emoving Days. Dal report emerge chiaramente un sempre più crescente “amore” per gli italiani verso le e-bike. Nel 2023, infatti, una bicicletta venduta su quattro era a pedalata assistita, rapporto che era 1 su 10 nel 2019. Sempre nel comparto delle e-bike, il modello più acquistato è quello da città (50%), seguito dalle bici da montagna, al 45%. Due tipologie che insieme racchiudono la quasi totalità delle scelte nel comparto e-bike. Una piccola quota degli acquisti (4%) è, invece, riservata alle e-gravel, che permettono di esplorare terreni diversi dall'asfalto e di poter percorrere in sella alla bici anche strade bianche o sterrati; mentre cominciano ad affacciarsi al mercato assistito anche le bici cargo. leggi anche Bonus bici, dalla Campania all’Emilia-Romagna: gli incentivi esistenti

Mtb e city: i modelli tradizionali preferiti dagli italiani

Quanto al comparto tradizionale, gli italiani continuano a preferire le bici da città o sportive e le Mtb, che hanno rappresentato nel 2023 il 55% degli acquisti del settore. Seguono le bici per ragazzi (15%), i modelli race e gravel (8%) e le pieghevoli (2%). In termini di vendite, però, i dati Ancma relativi al mercato del 2023 delle bici muscolari non sono rassicuranti. Rispetto al 2019, le vendite hanno subito una flessione del 28%. Perdita però compensata dall’esplosione del fenomeno e-bike: +40%.

Nel 2023: -23% per il mercato delle bici

In generale, nel 2023, il mercato della bicicletta in Italia ha incassato un calo del 23% sull'anno precedente, con un totale di bici vendute che ha superato di poco gli 1,3 milioni di pezzi anche se il confronto con il periodo pre-pandemia rimane più che positivo. Nello specifico, la bicicletta muscolare si è attestata a 1.090.000 pezzi venduti (-24%), mentre le e-bike hanno arrestato la loro progressione a 273.000 unità, il 19% in meno sull'anno precedente, anche se, come detto, il confronto con il 2019 segna un +40%.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24 leggi anche Firenze vara incentivi per le due ruote, fino a 30 euro al mese