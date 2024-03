La casa "più isolata al mondo"? E' stata venduta per 100mila euro

Di recente e come hanno raccontato i media norvegesi, “la dimora più isolata” del mondo è stata acquistata da Andreas Bjarøy e da sua moglie Mona Kruse Bjarøy. Prezzo di acquisto l’equivalente di circa 100.000 euro. Ma non è l'unica "casa" simile. Ecco dove si trovano le altre ascolta articolo

Lontane, lontanissime, dai rumori delle città e totalmente immerse nel silenzio della natura. Sono le caratteristiche di alcune tra le case più isolate del mondo. Tra queste c’è quella che, forse tra tutte, racchiude in sé questo status. Si trova a Skalmen, sulla punta occidentale della Norvegia e l'unico modo per arrivarci è attraverso il mare, dopo aver preso due traghetti diversi oltre ad una barca per oltre 6 km di viaggio.

In Norvegia Quella che gli stessi media norvegesi hanno identificato come “la casa più isolata” in assoluto è salita di recente agli onori delle cronache dopo esser stata acquistata da Andreas Bjarøy e da sua moglie Mona Kruse Bjarøy. Prezzo di acquisto l’equivalente di circa 100.000 euro. L’uomo, come riporta “Il Corriere della Sera” ha raccontato la sua storia all’emittente tv locale NRK: “Abbiamo trascorso molte vacanze in questa zona nel corso degli anni e abbiamo pescato molto vicino a Skalmen. Quindi l’offerta di acquisto era diventata quasi obbligatoria”, ha detto. Tra le idee, anche quella di restaurare del tutto il faro in rovina presente sulla piccola isola norvegese, costruito ad inizio ‘900, oltre agli altri edifici circostanti. Una curiosità: a Skalmen i visitatori non sono ammessi tra maggio e fine luglio, anche perché l’isola è una riserva ornitologica. approfondimento Case a un euro, a Patrica il progetto è bloccato: ecco perché

MARIUS ANDRÉ JENSSEN STENBERG / NRK

In Islanda Esistono poi altre dimore simili e sparse per il resto del mondo. Una tra le più conosciute dagli appassionati si trova a Elliðaey, un’isola all’interno dell’arcipelago di Vestmannaeyjar, a sud dell’Islanda. In realtà, più che una vera e propria casa, è un capanno di caccia, costruito negli anni ’50 dello scorso secolo. Nello specifico l’isola è la più nord-orientale delle Vestmannaeyjar, ha una dimensione di 0,45 km quadrati ed è la terza per estensione dell'arcipelago. Non ha una popolazione permanente e non ospita molta fauna selvatica, ad eccezione delle pulcinelle di mare. Questo il motivo principale della costruzione del capanno, dato che nel Paese questi uccelli possono essere cacciati. approfondimento Case green, salgono i prezzi: fino a 40% in più di quelle 'inquinanti'

Elliðaey, un’isola all’interno dell’arcipelago di Vestmannaeyjar - ©Getty

Nelle Highlands scozzesi Infine, ecco “Lagangarbh Hut”, casa situata a Glencoe, nelle Highlands scozzesi. Situata in un angolo remoto della valle, la piccola abitazione bianca è praticamente posizionata sotto le alture di Buachaille Etive Mòr. Una volta era una fattoria, oggi invece appartiene al National Trust oltre che allo Scottish Mountaineering Club. approfondimento Mutui, comprare casa a rate oggi conviene: perché e cosa considerare