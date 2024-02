M'illumino di meno 2024, i monumenti spenti in Italia e nel mondo

Come ogni 16 febbraio, nella giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, torna l'iniziativa che invita a spegnere le luci di case, negozi, esercizi commerciali, palazzi istituzionali e monumenti. Alle 19.00 in punto, città al buio per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse