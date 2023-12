Bonus risparmio energetico casa, come cambieranno e cosa sono le ESCo

Prima dei cambiamenti del 2025, contributi come Superbonus ed Ecobonus vedranno una modifica sostanziale già nel corso del prossimo anno grazie alle “ESCo”, società che si occupano di efficientamento energetico chiavi in mano dalle quali passeranno tutte le agevolazioni. In Italia sono 1.025 queste compagnie e operano su grandi immobili strumentali e anche su condomini