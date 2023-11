Imu, a Milano rischio stangata causa Superbonus: cosa sapere

Chi ha una seconda casa nel capoluogo meneghino, quindi non esente da Imu, potrebbe presto vedersi riconoscere un significativo aggravio: secondo una simulazione del Corriere c’è il rischio di un aumento dai 421 euro fino a 838 euro se l’immobile si trova in periferia oppure nel centro cittadino. In caso di vendita della casa, che magari ha beneficiato del contributo edilizio, attenzione all’imposta al 26% sul capital gain, che grava su chi se ne libera prima dei dieci anni dalla fine dei lavori di ristrutturazione