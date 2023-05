10/10 ©Ansa

Sulla base dell'Isee viene poi concesso il reddito di cittadinanza, arrivato ormai agli ultimi mesi di vita, così come tutta un'altra serie di agevolazioni: la Carta risparmio spesa per gli acquisti alimentari, il bonus trasporti, il bonus occhiali di vista, il bonus cultura 18App per i 18enni. In altri casi, come per l'Assegno unico e universale, a diverse fasce di Isee corrisponde un diverso valore del contributo

Bonus e sussidi, molti italiani non sanno che esistono